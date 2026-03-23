Konzert Szene 64 in Schramberg: Musikalischer Wirbelsturm bricht herein

Die „The Buffalo Chips“ heizten dem Publikum am Samstagabend in der Szene 64 ein und boten reichlich Rock’n’Roll.
Buffalo Chips sind für gewöhnlich getrocknete Büffelfladen, die einst von amerikanischen Ureinwohnern und frühen Siedlern zum Heizen verwendet wurden. Das Funkensprühen gehörte aber auch zu den Grundkenntnissen der drei Rock’n’Roller, Sänger und Gitarrist Michael „Metze“ Metzmeier aus Villingen, Kontrabassist Robert „Röby“ Walser aus dem Fürstentum Liechtenstein sowie Schlagzeuger und „der wunderschöne Jüngling“ Jörg Schlenker aus Schwenningen.