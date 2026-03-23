Konzert Szene 64 in Schramberg: Musikalischer Wirbelsturm bricht herein

Die „The Buffalo Chips“ heizten dem Publikum am Samstagabend in der Szene 64 ein und boten reichlich Rock’n’Roll.

Buffalo Chips sind für gewöhnlich getrocknete Büffelfladen, die einst von amerikanischen Ureinwohnern und frühen Siedlern zum Heizen verwendet wurden. Das Funkensprühen gehörte aber auch zu den Grundkenntnissen der drei Rock’n’Roller, Sänger und Gitarrist Michael „Metze“ Metzmeier aus Villingen, Kontrabassist Robert „Röby“ Walser aus dem Fürstentum Liechtenstein sowie Schlagzeuger und „der wunderschöne Jüngling“ Jörg Schlenker aus Schwenningen.

Mit eigenen Songs wie ihre Hommage ans schöne Leben „Hip, Hip, Hurray“ oder „Cucumber Beat“ lieferte „The Buffalo Chips“, was das Lebensgefühl und die Musik hauptsächlich der 50er-Jahre im Stil von Südstaaten-Rockabilly und Rock’n’Roll hergab – allerdings nach Neo-Art.

Stöcke krachen auf Felle

Die Band hatte jedoch ebenso Hits von Johnny Burnette, Ronny Dawson oder den Stray Cats auf der Liste.

Vermutlich wussten die „Buffalo Chips“ auch als einzige Band der Musikbranche, dass „Walk like an Egyptian“ (The Bangels, 1987) nicht zum Pop gehört, sondern eigentlich Rock’n’Roll pur ist.

Dafür und fast jedes Mal ließ Schlenker die Rhythmus-Lokomotive mit seinen Schlagstöcken auf die Felle krachen, slappte Walser sein Kontrabassspiel dazu und zupfte Metzmeier die Gitarrensaiten bis zum Qualmen – akrobatische Einlagen inklusive. „Vollgas“ hieß die Devise des Abends.

Und wenn der Frontmann nach dem Schweiß abtupfen und Gitarrenwechsel auch mal sanftere Töne ankündigte, stellte sich das fast jedes Mal als Lüge heraus, denn es ging meist mit Karacho weiter.

Die Band zeigt sich frühlich und nahbar. Foto: Baumgartner

Die „Buffalo Chips“-Discografie zeigt von 2001 bis 2008 sieben Tonträger von denen einer von „Randale Records“ – heute in Schiltach-Hinterlehengericht-Welschdorf – verlegt wurde und die Liste der Auftritte mehr als 800 in 25 Jahren mit beeindruckenden Mitspielern, darunter „Bill Haley’s original Comets“ – die erste Rockband überhaupt, oder „Spider Murphy Gang“ und „The Rattles“ und weitere Haudegen des Rock’n’Rolls.

Für diese beachtliche Vita fand eigentlich viel zu wenig Publikum den Weg in die Szene 64. Doch diejenigen, die „Buffalo Chips“ dort erlebten, waren begeistert.

Ganz gleich mit was die Musiker mit Schmalztolle die silberfarbenen Elvis-Mikros zum Schwingen brachten, das Publikum feierte einen Song nach dem anderen mit, wie beispielsweise „Sag, Drag and Fall“ (Sid King&The Five Strings, 1955), „Twenty Flight Rock“ (Eddi Cochran, 1956) , „Ubangi Stomp“ (Warren Smith, 1956), „Pipeline“ (The Chantays, 1962) oder „Fishnet Sockings“ (Stray Cats, 1981) und „Tornado“ (The Jiants, 1958).

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Viele hielt nichts mehr auf den Stühlen und Barhockern und Tanzinterpretationen in Manier von Jive, Boogie-Woogie und Lindy Hop waren zu sehen.

Diese Ausgelassenheit stachelten die „Buffalo Chips“ noch an: „Geht bis zum Äußersten, zerreißt eure Oberteile und werft die Stühle aus den Fenstern!“, forderte Schlenker auf und spielte wie die Kollegen dazu, als wenn sie im Akkordlohn bezahlt würden. „Hier ist’s halt anders, als im Altersheim“, wusste Schlenker den Abend einzuschätzen.

Geschichten aus Tourleben

Ebenso hörenswert waren die humorvollen Ansagen und Kommentare der Bandmitglieder. Die Show wurde rund durch Geschichten aus deren Tourleben und von hinter den Kulissen. Einige der komischen Erzählungen klangen manchmal zwar verdächtig nach Übertreibungen und ihr Wahrheitsgehalt war ab und zu wohl Ermessenssache, doch ebenso offensichtlich wie lustig.

„Seid ihr noch da oder ist mein Gehör weg?“, hieß es bei vermeintlichen Verschnaufpausen und zum Schluss des zweieinhalbstündigen Wirbelsturms auf der Bühne: „Wir können nicht mehr“, was aber immer noch für vier Zugaben reichte.