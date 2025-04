Konzert „No Education“: Rockiger Sound erobert die Schramberger ehemalige Industriebrache Szene 64

Die Coverband von Pink Floyd „No Education“ präsentierte bei ihrem Auftritt in der Szene 64 das Album „The dark side of the moon“ und kündigte damit zugleich auch die Sonnenfinsternis am nächsten Morgen an.

Es war sicher ein schöner Zufall, dass 52 Jahre nach Erscheinen der Platte von Pink Floyd 1973 jetzt in der Szene 64 die Coverband „No Education“ auftrat und in der letzten Zeile aus dem Song Eclipse die partielle Sonnenfinsternis etwa zwölf Stunden später ankündigte. Zu sehen war sie allerdings nicht im bewölkten Himmel über Schramberg.

Mit einigen Songs aus dem Konzeptalbum von der dunklen Seite des Mondes hatte die Gruppe den Abend eröffnet und schon dabei viele Erwartungen des Publikums erfüllt.

Mit „Breathe“, dem rasselnden Wecker und dem Klimpern einer Kasse ging es zum Wahnsinn bei „Brain Damage“ und eben „Eclipse“, den Titeln von Roger Waters.

Animation zum Tanz

Auch die Covers von dem Doppelalbum von 1975 „Wish You Were here“ und von „Wall“ drangen kraftvoll, aber harmonisch in die Gehörgänge und animierten zum Tanzen vor der Bühne.

Gekonnte Covers von Gitarren und Keyboards, aber in einer eigenen Dramaturgie und mit „Another Brick in the Wall“, der Ablehnung von einengender Erziehung. Darin hat die Gruppe um Sänger Peter Christeleit ihren Namen gefunden, No Education.

Protestsong „Child in time“

Nach der Pause zeigte sie ihre zweite musikalische Seite mit Hits von Deep Purple, wie „Hush“ oder „When a Blind Man Cries“. Bei dem Protestsong von 1969 „Child in Time“ hätten Keyboarder Markus Schölch und Gitarrist Vitek Spacek ihrem Kind mehr Zeit geben können für ihre Solos. Zu den Rauch über den Genfer See zu „Smoke on the Water“ hätten die Tanzenden sicher noch ein paar Schritte zur Rhythmusgruppe mit Bassist Gregor Ophey und Drummer Harry Reischmann gedreht. Mit zwei Zugaben verabschiedete sich No Education erstmals aus der Szene 64 nach mindestens vier Auftritten im benachbarten Kulturbesen.