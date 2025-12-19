Konzert Musikverein: Aichhalder gehen auf musikalische Weltreise

Afrikanische Rhythmen, das leise Knistern des Eis – beim Jahreskonzert in der Josef-Merz-Halle nahm der Musikverein Aichhalden seine Gäste mit auf eine Reise „rund um die Welt.“
Mit den beschwingten keltischen Klängen von Michael Sweeneys „Celtic Air and Dance“ eröffneten die Nachwuchsmusiker des Vororchesters Aichhalden-Rötenberg unter der Leitung von Annika Fuchs das Konzert. Leichte, ruhige Melodien wechselten sich mit dynamischen, lebhaften Tanzrhythmen ab, bevor das Stück in einem feurigen Finale endete.