Konzert Musikverein: Aichhalder gehen auf musikalische Weltreise

Afrikanische Rhythmen, das leise Knistern des Eis – beim Jahreskonzert in der Josef-Merz-Halle nahm der Musikverein Aichhalden seine Gäste mit auf eine Reise „rund um die Welt.“

Mit den beschwingten keltischen Klängen von Michael Sweeneys „Celtic Air and Dance“ eröffneten die Nachwuchsmusiker des Vororchesters Aichhalden-Rötenberg unter der Leitung von Annika Fuchs das Konzert. Leichte, ruhige Melodien wechselten sich mit dynamischen, lebhaften Tanzrhythmen ab, bevor das Stück in einem feurigen Finale endete.

Nach einem kurzen popmusikalischen Zwischenstopp mit „One Direction in Concert“, bereiteten sich die jungen Musiker auf eine kleine Weltreise vor. In „Five Continents“ von Kees Vlak reisten sie von Europa nach Asien, lauschten dem feinen Sirren und Schwirren des afrikanischen Regenwalds, sahen in Australien Kängurus vorbeispringen und beendeten ihre Reise schließlich in Amerika.

Die Glocken des Big Ben

Die Reise um die Welt war ein kleiner Vorgeschmack auf das Konzertprogramm des Hauptorchesters unter der Leitung von Luca Heinzelmann, das anschließend auf der Bühne Platz nahm. Mit ihnen traten die Gäste direkt eine zweite große Reise an. Gestartet wurde in London, wo das laute Ticken und die majestätischen Glocken des Big Ben, die Abreise ankündigte.

Von dort aus ging es dann direkt „Around the World in 80 Days.“ Mit dem Zug fuhr das Orchester ratternd und zischend quer durch Europa nach Arabien. Mystische orientalische Klänge wurden von lautem Elefantengebrüll durchbrochen, als der Zug polternd im indischen Dschungel anhielt.

Auf sanften Wogen schipperten die Musiker anschließend mit ihren Gästen nach Japan, von wo sie über den Pazifik nach San Francisco, an die Ostküste und schließlich nach New York gelangten.

„Jambo Africa“ -Willkommen in Afrika hieß es beim nächsten musikalischen Reisestopp. Die Komposition von Mario Bürki versinnbildlichte die Lebensfreude, Gastfreundschaft und kulturelle Vielfalt des facettenreichen Kontinents. Geheimnisvoll erklangen die ersten Töne, die sich schnell in unbeschwerte, leichtfüßige Melodien verwandelten.

Lautes Trommeln und rhythmische Klangfolgen luden zu einem „Fest der unbeschwerten Lebensfreude“ ein – passend zum gesungenen Motto „Hakuna Matata!“ Animalische Laute, freudige Grußworte in Swahili und die virtuosen Soli von Marlene Hug an der Klarinette und Annika Fuchs an der Querflöte rundeten das Stück perfekt ab. Reiseleiterin Manuela Fehrenbacher begleitete die Gäste mit viel Humor und Charme durch das Programm.

Warm anziehen hieß es beim nächsten Reisestopp, denn dieser brachte die Musiker in die eisige Kälte der Arktis. „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler erzählte majestätisch und dramatisch vom Rückzug der alpinen Gletscher durch die Klimaerwärmung. Atemberaubend schön wirkte die scheinbar unendliche Eislandschaft. Doch schon krachten die ersten Eisbrocken ins Wasser. Und das schmerzende Klagelied der Schmelzenden Riesen begann wie eine traurige Mahnung, dass auch das ewige Eis vergänglich ist.

Feurig und tänzerisch schwungvoll ging es nach der Pause mit „Balkan Dance“ von Etienne Causaz weiter. Das Stück bestach durch seine Mischung aus starken Rhythmen und dem unverkennbaren Musikstil der Balkanregion mit Elementen aus der Popmusik.

Mit beeindruckenden solistischen Einsätzen sorgten Marvin Eschle an der Posaune, Ronny Haas an der Trompete, Michael Nübel am Tenorsaxophon, Finja Reichmann am Altsaxophon und Marlene Hug an der Klarinette für den charakteristischen südosteuropäischen Stil.

Reise am Jangtse entlang

Anschließend ging die Reise weiter Richtung Osten. Ziel war der größte Fluss Asiens, der „Yangtze River.“ Willi März widmete seine Komposition dem drittlängsten Fluss der Welt, der China von Tibet nach Shangai durchquert. Am Flussufer entlang reisten die Musiker einmal quer durch das Land. Der unverwechselbare Klang von Trommeln und Schellen begleitete sie dabei. Von China aus ging es über den Pazifik in die amerikanische Swing-Ära der 1930er Jahre. „Jitterbug!“ von Robert Buckley befasst sich mit dem lebhaften Tanz im Lindy-Hop-Stil, der von Amerika aus schnell die Tanzflächen der Welt eroberte. Das Konzertende läutete traditionell ein Marsch ein: Mit „Wien bleibt Wien“ von Johann Schrammel reisten die Musiker wieder zurück nach Europa, wo sie sich mit dem bekannten Werk „Can Can“ des deutsch-französischen Komponisten Jacques Offenbach von ihren Reisebegleitern verabschiedeten.