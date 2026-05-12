Konzert in Wolfach: Stadtkapelle spannt den großen Bogen

Bei ihrem Jahreskonzert konnten vier Debütanten im Kreis der 83 Wolfacher Aktiven begrüßt werden. Dirigent Thomas Rauber forderte sein Ensemble thematisch.
Ein großes Publikum begrüßte Geschäftsführer Bernd Moosmann am Samstag in der voll besetzten Festhalle zum Jahreskonzert der Stadtkapelle – das zweite mit Dirigent Thomas Rauber. Besonders begrüßte er vier junge Musiker, die zum ersten Mal unter den 83 Aktiven dabei waren: Laura Wiegand (Fagott), Melissa Brückner (Flöte) sowie David Sum und Levi Nübel (beide Klarinette).