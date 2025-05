1 Das „Armand-Geber-Duo“ gastierte in Wolfach Foto: Buchta

Das „Armand-Geber-Duo“ gastierte mit ganz eigenem Stil bei der Reihe „Mittwochs im Museum“.









Link kopiert



Viele Zuhörer lockte am Mittwoch die Kleinkunstreihe „Mittwochs im Museum“ an. Das „Armand-Geber-Duo“ überraschte in der Schlosshalle mit eigenwillig ins Elsässische transformierten Hits der 60er- und 70er-Jahre.