Konzert in Wildberg: Wenn ein ganzer Raum zur Klangreise wird

Der „Tastenexpress“ der Musikschule Wildberg begeisterte mit Vielfalt, Gefühl und starken Talenten.
Eine warme Atmosphäre, ein voll besetzter Saal und ein Flügel, der darauf wartete, Geschichten zu erzählen: Unter dem Motto „Tastenexpress“ präsentierte die Klavierklasse von Olga Steinle ein Klassenvorspiel, das rund eineinhalb Stunden lang wie ein musikalischer Schnellzug durch verschiedene Stilwelten rauschte. Jede Darbietung wurde zu einer eigenen Haltestelle – ein Waggon voller Klang und Persönlichkeit.