Konzert in Wildberg: Wenn ein ganzer Raum zur Klangreise wird

Eine warme Atmosphäre, ein voll besetzter Saal und ein Flügel, der darauf wartete, Geschichten zu erzählen: Unter dem Motto „Tastenexpress“ präsentierte die Klavierklasse von Olga Steinle ein Klassenvorspiel, das rund eineinhalb Stunden lang wie ein musikalischer Schnellzug durch verschiedene Stilwelten rauschte. Jede Darbietung wurde zu einer eigenen Haltestelle – ein Waggon voller Klang und Persönlichkeit.

Start mit einer starken Lokomotive Bevor der musikalische Zug Fahrt aufnehmen konnte, brauchte es eine Lokomotive. Joy Bürker eröffnete den Abend mit Haydns „Concerto in D-Dur – Vivace“: spritzig, präzise und selbstbewusst. Ein Auftakt, der sofort Lust auf die weitere Reise machte.

Station 1: vertraut und warm

Mit viel Mut zeigten hier schon die jüngsten Teilnehmenden, wie viel Ausdruck in kleinen Händen steckt. Hendrik Röhm mit „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ – heiter und klar phrasiert. Mattis Ikimidis mit „Liebe Sonne“ – warm und freundlich. Olivia Incze mit „Zehn kleine Zappelmänner“ – verspielt und sicher. Liya Zengin mit „Taffi“ – leichtfüßig, energisch. Emilia Bauer mit „Melodie“ – zart und schlicht. Izabell Incze mit „Abendlied“ – verträumt und fein geführt. Sophia Ikimidis mit „Hänsel und Gretel“ – erzählerisch und farbenreich.

Ein voll besetzter Saal und gespannte Aufmerksamkeit: Das Publikum begleitete die musikalische Reise des „Tastenexpress“ mit großer Wertschätzung. Foto: Aylin Kaya

Station 2: kunterbunt und weihnachtlich

In diesem Abschnitt füllte sich der Waggon mit Licht und Leichtigkeit. Mit Stücken, die zwischen winterlich, verspielt und kraftvoll wechselten. Emil Schöffler mit „Rag“ – groovig und klar. Ben Hanisch mit „Jingle Bells“ – festlich und schwungvoll. Jacqueline Stricker mit „Rondo“ – lebendig und sicher. Milena Korbel mit „Etüde“ – technisch sauber. Hannah Röhm mit „Andantino“ – weich und fließend. Fabia Mazza mit „Schlitzohr“ – frisch und mutig.

Station 3: moderne Sounds und große Emotionen

Hier wurde das Klavier ganz poppig und cineastisch. Emma Schöffler mit „River flows in you“ – fließend und gefühlvoll. Larina Gibler mit „Warten auf den Frühling“ – leicht und lebhaft. Maila Carle mit „Weekend Fever“ – modern und rhythmisch. Annelie Pfefferle mit „Grenade“ – intensiv und mitreißend. Marie Gärtner mit „Faded“ – zart und atmosphärisch. Noelia Bauschert mit „Skinny Love“ – feinfühlig und sehr emotional. Hanna Niethammer mit „Summertime Sadness“ – reif und ausdrucksstark. Esther Reiser mit „Mariage d’Amour“ – romantisch, weich phrasiert.

Station 4: große Meister und große Konzentration

Zum Abschluss meisterten die jungen Musiker einige Meisterwerke. Emil Häußler mit „Prelude Nr. 1“ (Gershwin) – kraftvoll und präzise. Josefine Röhm mit „Sonatine in C-Dur“ (Kuhlau) – klar und elegant. Liane Teske mit „Sonate C-Dur – Allegro“ (Mozart) – brillant und technisch stark. Emilia Podlich mit „Walzer“ – tänzelnd, warm. Nach ihrem Auftritt erzählte die 15-Jährige zufrieden: „Ein schönes Konzept – und toll, mit so vielen ganz Jungen dabei zu sein. Musik verbindet. Da gibt es kein Alter.“

Standing Ovations zum Schluss

Das spürte auch das Publikum. Am Ende erhob sich der gesamte Saal. Eltern waren gerührt, Großeltern begeistert, Geschwister stolz. Olga Steinle strahlte: „Ein sehr gelungener Abend. Alle haben ihr Bestes gegeben und einen wunderschönen Abend voller Harmonie erschaffen.“ So kam der „Tastenexpress“ ins Ziel: mit Applaus, mit Herz – und mit dem Gefühl, dass Musik Menschen miteinander verbindet wie kaum etwas anderes.