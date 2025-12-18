Konzert in Wildberg: Wenn der Advent zu klingen beginnt

Mit symphonischer Blasmusik und Nachwuchstalenten berührte das Adventskonzert der Stadtkapelle Wildberg sein Publikum – und sorgte für echte Gänsehautmomente.
Wenn sich ein Raum langsam füllt, Stimmen leiser werden und der erste Ton mehr sagt als viele Worte, dann ist es ein besonderer Abend. So erlebten zahlreiche Besucher das Adventskonzert der Stadtkapelle Wildberg in der evangelischen Martinskirche. Warmes Licht, gespannte Stille und erwartungsvolle Blicke machten die Kirche an diesem dritten Advent nicht nur zum Konzertsaal, sondern zu einem Ort der Begegnung, der Vorfreude – und der großen Klangmomente. Denn hier wurde der Advent nicht nur als Zeit oder Stimmung, sondern über Musik erlebbar.