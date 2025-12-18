Konzert in Wildberg: Wenn der Advent zu klingen beginnt

Mit symphonischer Blasmusik und Nachwuchstalenten berührte das Adventskonzert der Stadtkapelle Wildberg sein Publikum – und sorgte für echte Gänsehautmomente.

Wenn sich ein Raum langsam füllt, Stimmen leiser werden und der erste Ton mehr sagt als viele Worte, dann ist es ein besonderer Abend. So erlebten zahlreiche Besucher das Adventskonzert der Stadtkapelle Wildberg in der evangelischen Martinskirche. Warmes Licht, gespannte Stille und erwartungsvolle Blicke machten die Kirche an diesem dritten Advent nicht nur zum Konzertsaal, sondern zu einem Ort der Begegnung, der Vorfreude – und der großen Klangmomente. Denn hier wurde der Advent nicht nur als Zeit oder Stimmung, sondern über Musik erlebbar.

Selbstbewusster Einstieg voller Energie Den Auftakt gestaltete die Jugendkapelle Wildberg – und sie tat es mit bemerkenswerter Präsenz. 15 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 16 Jahren standen auf der Bühne. Mit dabei: drei Querflöten, zwei Trompeten, vier Posaunen, zwei Altsaxophone, zwei Tenorhörner, eine Tuba und ein Schlagzeug.

Was folgte, waren drei Stücke, die eindrucksvoll zeigten, wie viel musikalisches Können und Begeisterung in der Nachwuchsarbeit steckt. Konzentriert, mutig und mit sichtbarer Freude am gemeinsamen Musizieren erfüllten sie den Raum mit frischen, lebendigen Klängen und setzten einen selbstbewussten, berührenden Auftakt.

Volle Martinskirche am dritten Advent: Zahlreiche Besucher erlebten einen Abend voller Musik, Besinnung und gemeinsamer Momente. Foto: Aylin Kaya

Danach übernahm die Stadtkapelle Wildberg und öffnete klanglich ein neues Kapitel des Abends. Unter der Leitung von Achim Olbrich, der das Ensemble seit 20 Jahren dirigiert, entfaltete sich ein Programm, das Tiefe, Kraft und feine Nuancen miteinander verband. „Das Adventskonzert ist für uns jedes Jahr die große Gelegenheit, symphonische Blasmusik in ihrer ganzen Bandbreite zu zeigen“, erklärte Olbrich. Entsprechend intensiv war die Vorbereitung: Bereits nach den Sommerferien wurde geprobt – und das war deutlich zu hören. Die Kapelle spielte geschlossen, dynamisch und mit spürbarer innerer Hingabe.

Von kraftvoll bis schwebend

28 Musikerinnen und Musiker bildeten das klangliche Fundament des Abends: Sieben Klarinetten, sechs Trompeten, drei Saxophone, drei Querflöten, vier Tenorhörner, eine Posaune, eine Tuba und drei Schlagzeuger verschmolzen zu einem dichten, tragenden Gesamtklang. Mal kraftvoll und raumfüllend, mal leise und beinahe schwebend – die Musik nutzte den Kirchenraum und ließ ihn in immer neuen Farben erklingen.

Durch das Programm führte Saxophonistin Melanie Link. Mit ruhiger, weicher Moderation schuf sie immer wieder kleine Ruheinseln zwischen den musikalischen Höhepunkten und sorgte für harmonische Übergänge.

Diese Magie trug den Abend bis zum Schluss – und darüber hinaus. Mit den Zugaben „Sweet Bells Fantasy“ und „Happy Christmas“ verabschiedete sich die Kapelle in fröhlicher, leuchtender Atmosphäre vom Publikum. Langer Applaus, viele strahlende Gesichter und das Gefühl, gemeinsam etwas Tolles erlebt zu haben.

Die Musiker freuen sich über den langen Schlussapplaus. Foto: Aylin Kaya

Im Anschluss an das Konzert blieb man noch sitzen, kam ins Gespräch, tauschte Eindrücke aus. Unter den Zuhörenden waren auch Bastian und Cordula Wittstock, deren Söhne an diesem Abend Premiere feierten: Felix erstmals in der Jugendkapelle, Julian zum ersten Mal bei der Stadtkapelle. „Es war beeindruckend zu sehen, mit welcher Qualität hier musiziert wird. Die Vielfalt der Stücke und das hohe Niveau haben uns mitgerissen“, erzählten sie. Besonders die spürbare Freude der Musiker hätten sofort Weihnachtsstimmung entstehen lassen.