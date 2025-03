Konzert in Weitingen: Von Peter Maffay höchstpersönlich geadelt

Die „Maffay-Show-Band“ mit ihren sieben Musikern aus dem Erzgebirge gastiert am 3. Mai in der Weitinger Buchsteighalle. Sie sind deutschlandweit bei großen Events unterwegs und standen mehrmals mit ihrem Idol auf der Bühne.

Vor zweieinhalb Jahren wurde die alte Sporthalle nach ihrer grundlegenden Sanierung und Erweiterung der Öffentlichkeit übergeben. Der damalige Bürgermeister Armin Jöchle meinte dabei: „Nun habt ihr eine neue und schmucke Halle, die viele Möglichkeiten bietet. Nützt diese Möglichkeiten und macht was draus.“

Vereine nutzen die neuen Möglichkeiten Die Buchsteighalle ist seither voller Leben und die ganze Woche hindurch belegt. Und die Vereine nutzen die neuen Möglichkeiten mit verschiedenen Veranstaltungen. Außerhalb des üblichen Angebots sorgte die „Weitinger Hoamet“ im April 2024 mit der Organisation des ausverkauften Konzerts „Abbamaniac“ für Furore, die von weit über 500 Fans besucht wurde. Nach dem großen Erfolg steht in diesem Jahr nun als nächstes musikalisches Event und Highlight am Samstag, 3. Mai, ein Konzertabend mit der „Maffay-Show-Band“ an.

Band aus dem Erzgebirge besteht sei zehn Jahren Die deutschlandweit aufgetretene siebenköpfige Band aus dem sächsischen Erzgebirge kann dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern und ist Presseberichten zufolge so gut, dass sie bereits selbst im Auftrag von Peter Maffay gespielt und sogar schon mehrfach gemeinsam mit ihm musiziert hat.

Mit Solo-Show als Peter Maffay unterwegs

Band entsteht aus einer spontanen Idee Wie bei Musikern oft geschehen, so Leadsänger Steven Gärtner, entstand die Band aus einer spontanen Idee heraus. Der inzwischen 53-Jährige war zuvor einige Zeit mit seiner Soloshow als Peter Maffay unterwegs und gestaltete 2014 das Tabaluga-Musical in der Grundschule Sosa. Drahtzieher für die Band war Schlagzeuger Marc Unger, der im September 2015 Lust verspürte, Musik zu machen und sich deswegen an Steven Gärtner wandte, der wieder mehr in einer Band spielen wollte. Hinzu kamen Elias Fischer (Bass), Franz Günther (Leadgitarre) und Marcel Vorberg (Piano).

Bis ins kleinste Detail geprobt Sie gründeten eine Coverband. Unter den verschiedenen Songs war das Lied „Die wilden Jahre“ von Peter Maffay. Steven Gärtner hatte den Titel so authentisch gesungen, dass der Wunsch immer größer wurde, nur noch Maffay-Songs zu spielen. Wenige Monate später folgte dann der Entschluss: Wir gründen eine Peter-Maffay-Tribute-Band. So bereitete sich die Formation mit viel Fleiß, harter Arbeit und natürlich mit Spaß an der Musik auf ihren ersten Auftritt am 4. Juni 2016 vor und konnten bei einem Open Air endlich präsentieren, was sie seit Monaten hinter verschlossenen Türen bis ins kleinste Detail geprobt hatten.

Zusammen mit Maffay auf der Bühne gestanden „Und siehe da, es kam gut an, so gut, dass ziemlich zügig nicht nur eingefleischte Maffay-Fans, sondern auch Peter Maffay selbst auf uns aufmerksam wurde“, erzählt Steven Gärtner. Maffay lud die Band 2017 zu sich auf sein Gut Dietlhofen ein und war begeistert. 2018 durfte die Tribute-Band dann sogar ihr eigenes Album unter dem Namen „Fundland“ bei Peter Maffay im Red-Rooster-Studio aufnehmen. „Eine riesige Ehre für uns“, so Gärtner weiter, und: „Es ist ein gutes Zeichen, wenn das Original dich absegnet.“ Den Start wagten sie als Quintett. Inzwischen hat sich die Band um zwei Musikerinnen erweitert: die exzellente Saxophonistin Nanett Weiß und Celine Döschner (Vocals). „Aber alle singen mit“, betont Gärtner. Unterstützt wird die siebenköpfige Crew von Nick Gärtner, dem Bühnentechniker.

Durch die Stimme und Erscheinung ein „Maffay-Double“

Unterstützung für Maffay Stiftung „Fundatia Tabaluga“ Im Jahr 2019 reiste die Band nach Rumänien und unterstützt seither mit Konzerten die Maffay Stiftung „Fundatia Tabaluga“ in Radeln, der ehemaligen Heimat ihres musikalischen Vorbildes. Die Chemie stimmte von Anfang an zwischen dem Starsänger selbst und den Musikern aus dem sächsischen Erzgebirge. „In der Folge hatten wir dann mehrmals die Ehre, gemeinsam mit Peter Maffay auf der Bühne zu stehen“, so der 53-jährige Leadsänger mit seiner authentischen Maffay-Stimme und in seiner auch äußerlichen Erscheinung ein „Maffay-Double“.

Ein musikalischer Leckerbissen „Einer größten Momente unserer Laufbahn war, als Ersatz für Peter Maffay 2019 auf einem „Charity“-Event in Österreich zu spielen“, betont Gärtner und ergänzt: „Seither arbeiten wir stetig daran, unseren Fans eine unvergessliche Show zu bieten. Selbst für Matthias Reim standen sie im vergangenen Jahr beim Hessentag in Fritzlar auf der Bühne. Auch als Supportband der bekannten Ostrock-Band „Karat“ standen sie schon auf der Bühne. Folglich erwartet nicht nur die Maffay-Fans am 3. Mai in der Weitinger Buchsteighalle ein musikalischer Leckerbissen.

Karten und Konzertbeginn

Der Vorverkauf

läuft noch. Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro (online zuzüglich Gebühr). Neben den beiden Möglichkeiten über Eventim und Eventim-light, die Interessierte auf der „Hoamet“-Website finden, gibt es auch die Möglichkeit, in Weitingen die Karten bei der Bäckerei Kalbacher, bei der Raiba AmmerGäu oder im „Flori - Blumen & Events“ und bei „Gedankengut... alles gut“ zu erwerben.

Der Preis:

Karten an der Abendkasse kosten 26 Euro.

Die Veranstaltung:

Konzertbeginn ist am Samstag, 3. Mai, um 20.30 Uhr; Einlass bereits ab 18.30 Uhr.