Der Schützenverein war Gastgeber. In der fast vollen Halle starteten die vier Musiker von Wildchild das Konzert. Sie kommen aus Hornberg.

Die Band hat ihren Ursprung im Jahre 2002. In der jetzigen Besetzung mit Simon an der Bassgitarre, Maik, der Gesang und Gitarre vereint, Philip, den Mann am Schlagzeug, und Hannes an der Gitarre sind sie seit rund eineinhalb Jahren unterwegs.

Während sie in der Nachbarschaft in St. Georgen und auch in Furtwangen schon aufgetreten sind, hatten sie nun ihre Premiere in Weiler.

Beide Bands bestechen durch musikalisches Können

Ihr Repertoire besteht aus Höhepunkten des Rock und den Tiefen des Blues. So beschreiben sie selbst ihre Auswahl der gespielten Titel. Von AC/DC über Rose Tattoo, Led Zeppelin, Billy Idol bis hin zu ZZ Top reicht die musikalische Palette. So bekannte Titel wie Black Magic Woman oder Radar Love durften nicht fehlen. Ihr erster Auftritt darf als durchaus gelungen gelten.

Nach rund zwei Stunden hieß es Bühne frei für alte Bekannte auf der Bühne. Big Mama war schon ein paar mal in Weiler zu Gast. Hier fand das Benefizkonzert zu Gunsten von Frank Rapp große Beachtung. Hier gab es einen Rekordbesuch gegenüber ähnlichen Veranstaltungen. Hard und Heavy Hard Rock ist ihr bevorzugtes musikalisches Element. So gibt es unter anderem Cover Songs von Iron Maiden und Metallica zu hören. Titel dieser beiden Bands bilden den Schwerpunkt ihres Auftritts. Enter Sandmann, The Trooper, For whom the Bell tolls gaben sie hier zum Besten. Titel von Ozzy Osborne, Accept, Judas Priest, Manowar und Megadeth vervollständigten die Setliste an diesem Abend. Auch hier waren die Besucher begeistert.

Beide Bands bestachen vor allem mit ihrem musikalischen Können und den beiden Leadsängern. Martin Burgbacher, seines Zeichen Vorsitzender des Schützenvereins, zeigte sich mit dem Ablauf zufrieden. Sein Team zeichnete auch für den Ablauf an der Abendkasse und der Bewirtung verantwortlich.