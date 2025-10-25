Konzert in Weil am Rhein: Letzte Matinee im Läublinpark

Mit der Umstellung auf die Winterzeit am Sonntag endet auch für überzeugte Optimisten der hiesige Sommer mit seinen vielen Freiluft-Veranstaltungen und Open-Air-Konzerten. Deshalb ist der Sonntag, 26. Oktober, mit seinen 25 Stunden nicht nur der längste des Jahres, sondern bietet auch die letztmalige Gelegenheit in dieser Saison, zu einer der beliebten – vom Kulturring Weil am Rhein organisierten – Matinées in den Läublinpark zu kommen. Der Eintritt ist kostenlos.

Für einen kleinen Imbiss und circa 80 Stühle wird gesorgt – mit Blick auf die häufig hohen Besucherzahlen können Matinée-Besucher sicherheitshalber auch eigene Sitzgelegenheiten mitbringen. Die Veranstaltung findet nur bei trockener Witterung statt.

Der Ötlinger Chor „Route 66“ hofft gemeinsam mit allen Musikbegeisterten zwischen 11.30 und 13 Uhr auf schönes Wetter. Vielleicht lässt sich mit dem ersten Lied „Love shine a light“ sogar ein Sonnenstrahl herauslocken, damit danach sowohl neu einstudierte als auch einige der beim Publikum besonders beliebten Songs präsentiert werden können.

Chor bringt auch Chart-Hits zu Gehör

Unter der Leitung des Dirigenten Johannes Henning wurde ein bunter Musik-Mix aus mehreren Jahrzehnten Rock, Pop und Jazz einstudiert: Zum Repertoire der Gesangsformation in Kammerchor-Größe gehören unter anderem der namengebende Song „Route 66“ (Bobby Troup/Version Manhattan Transfer) oder der Welthit „Hallelujah“ (Leonard Cohen). Außerdem sind auch modernere Chartstürmer aus den 2020ern wie „Kings & Queens“ (Ava Max) und „Memories“ (Maroon 5) im Programm. Eine musikalische Reise in die Vergangenheit bis zurück in die 60er wird es unter anderem mit dem flotten Medley „So happy together“ und „Surfin‘ U.S.A.“ und weiteren Oldies (von den Beatles, The Turtles, The Monkees und den Beach Boys) geben. Das Publikum ist eingeladen, bei bekannten Melodien mitzusingen – und am Ende über ihren Lieblings-„Ohrwurm“ des Vormittags abzustimmen. Darauf sind die Sängerinnen und Sänger von „Route 66“ schon sehr gespannt und freuen sich auf viele Besucher sowie einen stimmungsvollen Abschluss.