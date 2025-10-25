Konzert in Weil am Rhein: Letzte Matinee im Läublinpark

Der Ötlinger Chor „Route 66“ beschließt mit seinem Auftritt die diesjährigen Weiler Sonntags-Matinées.
Mit der Umstellung auf die Winterzeit am Sonntag endet auch für überzeugte Optimisten der hiesige Sommer mit seinen vielen Freiluft-Veranstaltungen und Open-Air-Konzerten. Deshalb ist der Sonntag, 26. Oktober, mit seinen 25 Stunden nicht nur der längste des Jahres, sondern bietet auch die letztmalige Gelegenheit in dieser Saison, zu einer der beliebten – vom Kulturring Weil am Rhein organisierten – Matinées in den Läublinpark zu kommen. Der Eintritt ist kostenlos.