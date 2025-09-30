Konzert in Weil am Rhein: Hochkarätige Klassik beim Markgräfler Musikherbst in Weil

Das Mandelring Quartett spielt Mozart, Schostakowitsch und Dvorák in der evangelischen Kirche in Alt-Weil.
Zum 25-jährigen Jubiläum des „Markgräfler Musikherbst“ holt dessen Künstlerischer Leiter Guido Heinke mit dem Mandelring Quartett erneut ein international gefragtes Ensemble in die 3-Länder-Stadt, heißt es in einer Mitteilung des Kulturamts. Der Kammermusikabend mit dem Mandelring Quartett findet am Freitag, 3. Oktober, ab 16 Uhr in der evangelischen Kirche in Alt-Weil statt. Einlass ist ab 15.30 Uhr.