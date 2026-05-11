Konzert in Weil am Rhein: Ein bunter Strauß aus Musik zum Muttertag

Ganz verschiedene Klangwelten gab es bei den Muttertagskonzerten der Orchestergesellschaft Weil am Rhein in Märkt und Schopfheim zu entdecken.
Die Idee der Freiheit behandelt Goethes Trauerspiel „Egmont“. Beethovens gleichnamige Ouvertüre zeichnet dieses Freiheitsdrama innerlich nach. Mit diesem klangmächtigen Werk der Wiener Klassik begannen die beiden Muttertagskonzerte der Orchestergesellschaft Weil am Rhein in der gut gefüllten Altrheinhalle Märkt und am Abend zuvor im Saal der Waldorfschule Schopfheim.