Konzert in Waldmössingen: Orchester bringt den Saal zum Beben

Die Sänger (von links): Robin Schmidt, Mario Wortmann, Mila Vialkowitsch, Sabrina Latus Foto: Anton Das Premierenkonzert des DHV Freudenstadt-Rottweil neu gegründeten Bezirksjugendorchesters und Bezirksorchesters zum Jubiläum des Akkordeonorchesters Waldmössingen kam gut an.







Als Navigator durch das Programm zeigte Harry Hurtz mit seinen gereimten Versen ein ganz eigenes originelles Profil. Als Dirigenten wechselten sich beim 1. Programmteil, der vom Bezirksjugendorchester gestaltet wurde, Sabrina Latus und Mario Nortmann ab. Mit dem Stück „It´s time“ der Band „Imagine Dragon“ , eingeleitet durch den Rhythmus von Körperinstrumenten, gingen die Jugendlichen gleich in die Vollen. Mit dem Titel „Nothing else matters“ , dem populärsten Stück von Metallica bewiesen die virtuosen jungen Akkordeonisten bereits ihre große Klasse. Mit Keyboard, E-Gitarre und fetzigem Schlagzeug wurde das Klangspektrum des Akkordeonorchesters noch komplettiert. Der Lovesong von James Hetfield hatte zum Inhalt, dass zwischen Menschen nichts anderes zählt als Vertrauen. Den Leadsong des Soundtracks zum Barbie-Film mit dem Titel „Dance the Night“ präsentierte das Orchester in einem gelungenen Arrangement von Sabrina Latus. Mit dem Titel „Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt versetzten die Harmoniker den Saal in Hochspannung. Mit wechselnden Lichteffekten und wechselndem Ausdruck von emotionaler Sehnsucht bis zu fesselnder Leidenschaft beim Piratentanz war alles drin im Spektrum der Expressionen. Ein Hoch auf das Leben brachten die quirligen Tastenmusiker aus mit dem Coldplay-Song „Viva la vida“, der 2008 zum „song of the year“ gekürt wurde.