Konzert in Waldmössingen: Orchester bringt den Saal zum Beben
Die Sänger (von links): Robin Schmidt, Mario Wortmann, Mila Vialkowitsch, Sabrina Latus Foto: Anton

Das Premierenkonzert des DHV Freudenstadt-Rottweil neu gegründeten Bezirksjugendorchesters und Bezirksorchesters zum Jubiläum des Akkordeonorchesters Waldmössingen kam gut an.

Als Navigator durch das Programm zeigte Harry Hurtz mit seinen gereimten Versen ein ganz eigenes originelles Profil. Als Dirigenten wechselten sich beim 1. Programmteil, der vom Bezirksjugendorchester gestaltet wurde, Sabrina Latus und Mario Nortmann ab. Mit dem Stück „It´s time“ der Band „Imagine Dragon“ , eingeleitet durch den Rhythmus von Körperinstrumenten, gingen die Jugendlichen gleich in die Vollen. Mit dem Titel „Nothing else matters“ , dem populärsten Stück von Metallica bewiesen die virtuosen jungen Akkordeonisten bereits ihre große Klasse. Mit Keyboard, E-Gitarre und fetzigem Schlagzeug wurde das Klangspektrum des Akkordeonorchesters noch komplettiert. Der Lovesong von James Hetfield hatte zum Inhalt, dass zwischen Menschen nichts anderes zählt als Vertrauen. Den Leadsong des Soundtracks zum Barbie-Film mit dem Titel „Dance the Night“ präsentierte das Orchester in einem gelungenen Arrangement von Sabrina Latus. Mit dem Titel „Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt versetzten die Harmoniker den Saal in Hochspannung. Mit wechselnden Lichteffekten und wechselndem Ausdruck von emotionaler Sehnsucht bis zu fesselnder Leidenschaft beim Piratentanz war alles drin im Spektrum der Expressionen. Ein Hoch auf das Leben brachten die quirligen Tastenmusiker aus mit dem Coldplay-Song „Viva la vida“, der 2008 zum „song of the year“ gekürt wurde.

 

Bezirksorchester der Erwachsenen

Das Bezirksorchester der Erwachsenen, das den zweiten Programmteil bestritt, ließ den musikalischen Funken schon bei der „Rhapsody“ von Stuart Hancock überspringen, die beim Welt-Musik-Festival Innsbruck 2016 Platz zwei belegte. Starke Dynamik und zarte Melodik entwickelten sich zum Hymnus, der den Saal zum Beben brachte. Eine Überraschung hielten die Tastenkünstler bereit mit dem Auftritt des mitreißenden Sängers Robin Schmidt beim Cha cha cha „Sway“ nach der Version von Götz Alsmann. Mit der epischen Ballade von „Guns ´n Roses“ mit dem Titel „November Rain“ eroberten die vielseitigen Tastenmusiker die Herzen der Zuhörer. In ihrer dritten Rolle als Sängerin trat Sabrina Latus beim Titel „How far I´´ll go“ auf die Bühne. Mit ihrer sonoren Stimme schaffte es die Sängerin, das Publikum zu verzaubern. Mit dem Titel „Tetraeder“ brachte das Orchester auch Maschinen und Technik zum Klingen. Ein besonderes Highlight wurde präsentiert mit der Filmmusik „A Million Dreams“ . Die Zuhörer genossen das leidenschaftliche Zusammenwirken der drei wundervollen Stimmen der jungen Nachwuchssängerin Mila Vialkowitsch zusammen mit Sabrina Lotus und Robin Schmidt. Beschlossen wurde das faszinierende Programm des Bezirksorchesters mit dem Medley „Best of Herbert Grönemeyer 2“ , das vier beliebte Titel enthielt. Der grandiose Beifall des Publikums wurde belohnt mit der Zugabe „Africa“ von Toto.

 