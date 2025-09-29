Konzert in Waldmössingen: Musiker aus allerlei Vereinen am Start

Über 60 Spieler und Spielerinnen aus dem Bezirk haben sich unter der Leitung von Bezirksdirigent Mario Nortmann und der stellvertretenden Bezirksdirigentin Sabrina Latus zusammengefunden, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne zu bringen. Neben dem Bezirksorchester wird auch das Bezirksjugendorchester sein Können zum Besten geben.

Mario Nortmann und Sabrina Latus haben für diesen besonderen Abend eine Auswahl an abwechslungsreichen Stücken zusammengestellt, die die Zuhörer laut Mitteilung begeistern werden. Wer die beiden Bezirksdirigenten kennt, kann sich auf die ein oder andere Überraschung während des Programms freuen.

Viele Spieler aus unterschiedlichen Vereinen

Das Bezirksorchester, ehemals Dirigentenorchester, hat seine Tore etwas geöffnet und sich 2025 zu einem Projektorchester neu zusammengesetzt. Eingeladen wurden alle Spieler aus dem Bezirk Freudenstadt-Rottweil, die Lust am Musizieren haben. Besonders erfreulich ist, dass neben einem Stammkreis aus dem ehemaligen Dirigentenorchester, viele neue Spieler aus unterschiedlichen Bezirken und Vereinen dazu kamen. Die Proben für die beiden Orchester finden regelmäßig einmal im Monat statt, meistens am Wochenende, um sich auf solche Auftritte vorzubereiten. Die Vorbereitung für solch ein Konzert ist nicht immer einfach, da jeder der Spieler mit ihren Vereinen Termine und Auftritte wahrnehmen müssen. Umso mehr, freuen sich die beiden Bezirksorchester nach der anstrengenden Probephase auf einen schönen Konzertabend.

Jugendorchester traf sich zum Probenwochenende

Bei dem Bezirksjugendorchester gab es neben den üblichen Proben, auch ein Probewochenende mit Übernachtung. Für das bessere Kennenlernen sowie die Gemeinschaft des Bezirksjugendorchesters ist so ein Probewochenende immer wieder ein Highlight. Eine „coole Gruppe“ habe sich zusammengefunden, berichten die beiden Bezirksdirigenten Nortmann und Latus sichtlich stolz über das Jugendorchester.

Das Bezirksjugendorchester nach ihrem ersten Auftritt beim Bezirksjugendtreffen in Beffendorf Foto: Akkordeonorchester Waldmössingen

Nähere Details zum Konzertabend

Das Konzert findet in der Kastellhalle in Waldmössingen statt und beginnt am Samstag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr. Der Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt zu diesem besonderen Konzertabend ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. „Freuen Sie sich auf einen musikalischen Höhepunkt und lassen Sie sich von den talentierten Musikern und Musikerinnen verzaubern!“, heißt es abschließend.