Konzert in Waldmössingen: Musiker aus allerlei Vereinen am Start

Das Akkordeonorchester Waldmössingen lädt anlässlich des 40-jährigen Bestehens zu einem Konzert des Bezirksorchesters Bezirk Freudenstadt-Rottweil am Samstag, 11. Oktober, ein.
Über 60 Spieler und Spielerinnen aus dem Bezirk haben sich unter der Leitung von Bezirksdirigent Mario Nortmann und der stellvertretenden Bezirksdirigentin Sabrina Latus zusammengefunden, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne zu bringen. Neben dem Bezirksorchester wird auch das Bezirksjugendorchester sein Können zum Besten geben.