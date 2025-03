Konzert in Villingen-Schwenningen: Anna Janina Rempsberger präsentiert frivole Lieder

Sie hat in Villingen bei den Klosterspatzen der St. Ursula- Schulen gesungen, ihr Debüt als Solokünstlerin im Theater am Turm gefeiert, jetzt kommt sie für ein Gastspiel zurück in ihre alte Heimat: Anna Janina Rempsberger, geborene Weis.

Der Rotary Club (RC) Villingen-Schwenningen Mitte hat die Liedermacherin für ein Benefizkonzert am Freitag, 4. April, ab 20 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof gewonnen. Unter dem Motto „Kids und Kitz“ spenden die Rotarier den Erlös an den Verein Der Bunte Kreis VS-Singen und die Kitzrettung der Kreisjägervereinigung.

Bei der dritten Auflage der Benefizreihe „Rotary & Friends“ bringt Anna Janina Rempsberger ihr neues Programm „Ein liederliches Stück – Jetzt noch liederlicher“ zusammen mit dem Pianisten Jonas Hamann auf die Bühne und nimmt das Publikum mit auf einen frivolen Streifzug durch 100 Jahre deutsche Chanson-Geschichte.

Dass es gelungen ist, die Liedermacherin für einen Auftritt in der Doppelstadt zu engagieren, freut Bettina Erdeljan, Präsidentin des RC VS Mitte. So gebe es die Chance auf ein Wiedersehen mit der Künstlerin, die den Grundstein für ihre Karriere bereits in der Schulzeit legte und Gesangsunterricht bei Erkentrud Seitz, Gründerin der Klosterspatzen, hatte. Mit ihren frechen Liedern begeistere die Sängerin das Publikum sicherlich, ist sie überzeugt.

Die Sängerin hat sich von Kopf bis Fuß den pikanten Geschichten und irrwitzigen Alltagsheldinnen aus der Welt der Chansons verschrieben, steht in ihrer Vita. Ihr Repertoire reicht von selbst geschriebenen Texten über alte verbotene Lieder vom Index oder Klassiker von Friedrich Hollaender und Mischa Spoliansky bis hin zu den schwarzhumorigen Everblacks von Georg Kreisler.

Hesse-Preis der Udo-Lindenberg-Stiftung gewonnen

Schon früh hat die in Villingen aufgewachsene Künstlerin, die inzwischen in Ingolstadt lebt, ihre Liebe zu Chansons entdeckt, in München privat Gesang bei Fenna Kügel-Seifried an der Hochschule für Musik und Theater studiert und Regieassistenzen unter anderem am Staatstheater absolviert. So schreibt und inszeniert sie ihre Liederabende selbst und führt Regie. Mit ihrem Lied „Du und Ich” gewann sie zudem im Duo mit Jascha Nakladal 2021 den Hesse-Preis der Udo-Lindenberg-Stiftung und trat ein Jahr später gemeinsam mit dem Panikrocker beim Hesse-Festival in Calw auf. Und wenn sie nicht mit ihren eigenen Shows auf der Bühne steht, frönt sie ihrer Liebe zu den Songs und der Ästhetik der goldenen 20er-Jahre als festes Mitglied des Münchner Schellack Ensembles.

Beim Konzert im Klosterhof begleitet sie der Musiker Jonas Hamann. Er erhielt seinen ersten Klavierunterricht mit fünf Jahren und sammelte Gesangserfahrungen im Bamberger Domchor. Später folgten Cello-, Orgel- und Gesangsunterricht, sowie mehrfache Teilnahmen am Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“. Nach dem Abitur absolvierte er ein Kirchenmusikstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, war Chorleiter, Organist und Klavierbegleiter. Seit 2022 studiert er Musik auf Lehramt an der Münchner Musikhochschule. Mit Anna Janina Rempsberger teilt der die Begeisterung für Chansons und die Lieder von Georg Kreisler.

Trinklieder sind dieses Mal noch liederlicher

Die beiden versprechen, dem Publikum musikalische Köstlichkeiten zu servieren, die wie Champagner prickeln. „Angerichtet auf frechen Texten offenbaren die schlecht erzogenen Lieder ihr deftiges Aroma, altbekanntes vermengt sich mit überraschend neuem, ein feiner Hauch von Arsen und Ironie ist beigemengt und die Trinklieder sind dieses Mal – noch liederlicher“, heißt es in der Ankündigung.

Spritziges und Kulinarisches bieten die Rotarier passend zum Programm bereits ab 18.30 Uhr an und stimmen auf den Abend ein.

Ihr Programm „Ein liederliches Stück“ präsentiert die Sängerin und Liedermacherin Anna Janina Rempsberger zusammen mit dem Pianisten Jonas Hartmann im Rahmen der Reihe „Rotary & Friends“ am Freitag, 4. April, ab 20 Uhr Im Kulturzentrum Klosterhof am Klosterhof 3 in Villingen-Schwenningen. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Der Erlös des Benefizabends geht unter dem Motto „Kids und Kitz“ an zwei Vereine. Der Eintritt kostet 25 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar in der Hauptstelle in der Gerberstraße 45 in Villingen und in der Filiale am Marktplatz 17 in Schwenningen sowie bei Wiebelt Lifestyle in der Bickenstraße 6 bis 8 in Villingen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter https://vs-mitte.rotary.de.