Ein Tribute an Phil und Co.

Konzert in Tuttlingen

1 Die Phil-Collins- und Genesis-Tribute-Band „Phil it!“ tritt wieder in Tuttlingen auf – der Vorverkauf läuft. Foto: Phil-it!

Tribute-Shows stehen hoch im Kurs, auch im aktuellen Programm der Stadthalle Tuttlingen.









Im Dezember war die Stadthalle in Tuttlingen deshalb zuletzt rappelvoll: Das Publikum feierte einen ganzen Abend lang in der ausverkauften Stadthalle die bekanntesten Hits von Phil Collins und Genesis. Auf der Bühne: die 14-köpfige Formation Phil it! Schon ein Jahr zuvor begeisterte die Formation dort.