Konzert in Tennenbronn: „Harmonie“ begeistert mit maritimem Frühlingskonzert

Mit maritimen Klängen, starken Soli und besonderen Ehrungen begeisterte der Musikverein Harmonie in Tennenbronn sein Publikum.
Der Musikverein Harmonie hat seinen Gästen zum Frühlingskonzert den roten Teppich ausgerollt und durfte zahlreiche Gäste an Bord begrüßen. Darunter auch einige Ehrengäste wie Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Ortsvorsteher Manfred Moosmann und den Bezirksvertreter des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar, Hans-Jörg Kammerer. Ewald Staiger führte durch das Rahmenprogramm.