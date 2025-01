In der gut besuchten Festhalle erlebten die Besucher einen besonderen Abend beim Konzert des Musikvereins Frohsinn Tennenbronn, der die 140-jährige Vereinsgeschichte würdigte und gleichzeitig moderne musikalische Akzente setzte.

Den Auftakt machte das Jugendorchester Tennenbronn unter der Leitung von Christina Soumadi. Die jungen Musiker beeindruckten mit einer Auswahl bekannter Musikstücke, die das Publikum begeisterten. Besonders „Summon the Heroes“ von John Williams und die Musik aus „How to Train Your Dragon“ von John Powell fanden großen Anklang. Auch die Melodien aus der Serie „Game of Thrones“ wurden lebendig und emotional dargeboten.

Das Jugendorchester Tennenbronn unter der Leitung von Christina Soumadi. Foto: Heinlein

Im zweiten Teil des Abends trat das Hauptorchester unter der Leitung von Volker Braun auf. Zum 140-jährigen Jubiläum hatten die Musiker ein Programm zusammengestellt, das die Musikgeschichte der vergangenen 140 Jahre widerspiegelte. Die „Smetana Fanfare“ von Karel Husa eröffnete den Block klassischer Werke. Die „First Suite in Es“ von Gustav Holst, eines der ersten und wichtigsten Werke für Blasorchester, folgte. Mit den eindrucksvollen Melodien aus Edward Elgars „Pomp and Circumstance“ wurde das Publikum in die Pause verabschiedet.

Moderne Kompositionen

Ein weiteres Highlight war die Darbietung von Malcolm Arnolds „Four Scottish Dances“, die mit ihren lebendigen Rhythmen und Melodien begeisterten. Neben den klassischen Werken sorgten auch moderne Kompositionen wie Pi Scheffers „Three Inventions“ und Oliver Waespis „Fanfare and Funk“ für frische Akzente.

Das Konzert fand seinen Abschluss mit der Zugabe „Driving Home for Christmas“, gesungen von Niklas Broghammer.

Das Jahreskonzert bildete einen würdigen Abschluss des Jubiläumsjahres und war ein musikalisches Highlight des Vereins.