In den Herbsttagen des Oktober veranstaltet der Männergesangverein „Freundschaft“ Talheim seinen traditionellen Herbst-Liederabend.

Am Samstag, 12. Oktober, ist es wieder so weit. In der Steinachhalle Horb-Talheim bieten die Sänger von drei Männerchören ab 20 Uhr einen Liederabend mit kernigen Männerstimmen und Liedgut von klassisch bis modern. Es ist also ein breitgefächertes und ansprechendes Repertoire vorbereitet und nicht nur das, in der herbstlich dekorierten Steinachtal-Halle ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Neben dem MGV Freundschaft Talheim als Gastgeber werden auch die Männer vom MGV Sängerkranz Nordstetten dabei sein und zum ersten Mal im Steinachtal auch der MGV Liederkranz Belsen, einem Stadtteil von Mössingen.

Saaleinlass in die Steinachhalle ist ab 19 Uhr, der Liederabend beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt zum Liederabend ist frei, wobei sich der Chor über Spenden zur Vereinsunterstützung freuen würde.