Die Band Wombats tritt am Freitag, 4. April, um 20.30 Uhr in der Szene 64 auf. Das Konzert gehört zur Kulturbesenreihe.

Die Musik der Wombats kommt vielfältig daher. Vom Genre her ist sie im Rock und Pop als auch im Irish Folk und Country beheimatet. Das teilt Ulrich Bauknecht für den Verein Szene 64 mit.

Etwas Besonderes ist der Irish-Folk Sound, der aufgrund der Geige, oder auch die Tin Whistle (Blechflöte) immer für gute Stimmung auf den Konzerten sorgt.

Auf der Bühne finden sich neben den sechs Musikern bis zu 14 Instrumente. Dazu gehören unter anderem ein Schlagzeug, unterschiedliche Bässe und Gitarren, Piano und Keyboard. Aber auch ausgefallene Instrumente wie Geige, Bratsche, Saxofon oder Querflöte sind zu sehen und hören.

Mehrstimmiger Gesang

Ein charakteristisches Merkmal für die Band ist der mehrstimmige Gesang.

Auch die vielen eigenen Interpretationen der gespielten Lieder aus den genannten Stilrichtungen sorgen immer wieder für Staunen beim Publikum.

In besonderer Rolle ist Matthew Edward Murphy aktiv. Er tritt sowohl als Leadsänger und Gitarrist auf. Außerdem schreibt er auch die meisten Songs der Band.

Karten gibt es an der Abendkasse oder auf der Internetseite www.schramberg.de sowie per E-Mail an verein@schramberger-kulturbesen.de

Veranstaltungsbeginn des Konzerts ist am Freitag, 4. April, um 20.30 Uhr. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Die Szene 64 ist bewirtet.