Die Band Fatcat tritt am Samstag, 5. April, um 20.30 Uhr in der Szene 64 auf. Das Konzert gehört zur Kulturbesenreihe.

Das anstehende Konzert bietet laut Veranstalter „pure Spielfreude“ und „energiegeladenen Sound“.

Das präsentierte Album „More Sugar“ fesselt die tanzwütige Funk Gemeinde mit perlenden Dance-Beats und glitzernden Disco-Vibes.

Lesen Sie auch

Wecken von Tanzlust

Die Band Fatcat zaubert laut Ankündigung „garantiert ein Dauergrinsen und unstillbare Tanzlust in die Räume des Kulturbesen“.

Als Support an der Seite von Künstlern wie Chaka Khan, Jamie Cullum, Anastacia oder La Brass Banda und als Headliner bei Festivals in ganz Europa haben sich Fatcat in mehr als 500 Konzerten reichhaltige Live-Erfahrung erspielt und ihr Publikum mit ihrer mitreißenden Performance begeistert.

Der Auftritt von Fatcat 2017 beim legendären Montreux-Jazz-Festival war der Band sogar die Veröffentlichung eines eigenen „Live in Montreux“-Album wert.

Das am Abend im Vordergrund stehende Album „More Sugar“ bietet dem Veranstalter zufolge „ein wohliges Bad in heißer Schokolade“ und „Glücksgefühle, die nicht zu beschreiben sind, aber unbedingt erlebt werden müssen!“

Karten gibt es auch online

Karten gibt es an der Abendkasse oder unter www.schramberg.de oder per Schreiben einer E-Mail an verein@schramberger-kulturbesen.de.

Veranstaltungsbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Szene 64 ist bewirtet.