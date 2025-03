1 Die Paldauer sorgen in Sulz für tolle Stimmung. Foto: Paldauer

Die Stadthalle wird sich am Freitag, 28. März, mit zahlreichen Musikbegeisterten füllen. Denn dann treten die Paldauer mit ihren zahlreichen Hits am Neckar auf.









Die Paldauer zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schlagerbands in Europa. Am Freitag, 28. März, sind die Österreicher wieder in der Sulzer Stadthalle.