Konzert in Sulgen: Hommage an Bach und Backstreet Boys erklingt

Die „Bachstreet Boys“ aus Regensburg waren wieder zu Gast in Sulgen. Bei ihrem zweiten Auftritt in der Region fanden sich etliche „Fans“ im Publikum.

Zur Band Bachstreet Boys gehören Jakob Helbich, Korbinian Seibold, Sebastian Stoiber und Benedikt Schäfer. Originell ist nicht nur der Name des Cello-Quartetts, der Tradition und Moderne von Bach bis zu den Backstreet-Boys verbindet, originell ist auch die seltene Besetzung des Quartetts mit vier Violoncelli und originell ist nicht zuletzt das Repertoire der vier Musiker, das Arrangements klassischer Literatur mit Unterhaltungsmusik verschiedenster Genres vom Böhmerländer Marsch über Evergreens und Oldies bis hin zu Operette und Jazz enthält.

Was herauskommt, wenn sich vier engagierte talentierte Musiker zusammentun, um etwas Neues zu schaffen, erlebten die Zuhörer bei diesem Konzert in der Alten St. Laurentiuskirche. Der Schramberger Musikstudent Benedikt Schäfer freute sich in seiner Begrüßung über die hohe Besucherzahl und stellte manche Titel kurz vor. Er war nicht nur der Organisator des Konzerts, sondern trug ebenso als hervorragender Solist und Arrangeur sehr stark zum Gelingen des Auftritts bei.

Jeder der vier Streicher wirkte sowohl solististisch als auch im kammermusikalischen Ensemble mit, die jungen Musiker befanden sich hinsichtlich ihrer herausragenden Virtuosität und ihres punktgenauen Zusammenspiels alle auf dem gleich hohen Niveau.

Eröffnet wurde das Konzert mit der Suite im alten Stil „Aus Holbergs Zeit“ von Edvard Grieg, arrangiert von Benedikt Schäfer und Korbinian Seibold. Schon hier zu Beginn demonstrierten die Interpreten ihre Vielseitigkeit: schwungvoll beim einleitenden Präludium, elegisch bei der Sarabande, im fröhlichen Hüpfschritt mit Pizzikato bei der virtuosen Gavotte, sehr expressiv und andachtsvoll beim Andante religioso und spritzig und schelmisch beim rasanten Rigaudon.

Werke von Julius Klengel

Mit vier Originalsätzen mit ganz verschiedenem Charakter brachten die Musiker dem Publikum Werke des Komponisten Julius Klengel näher. Der Ausdruck wechselte von sehnsüchtiger Stimmung beim Lied ohne Worte , über straffen Duktus bei der Gavotte, gesanglicher melodiöser Wärme beim Wiegenlied und energischen Takten mit alpenländischem Einschlag beim abschließenden Marsch.

Der Satz „El Cant dels ocells“ von Pablo Casals war ganz geprägt durch die wunderbare Solointerpretation von Benedikt Schäfer, der das Stück auch für Celloquartett arrangiert hatte. Das Streichinstrument fing wirklich an zu singen und die Cantilenen erfüllten den ganzen Kirchenraum mit herrlichem Wohlklang.

Im zweiten Teil präsentierten die jungen Künstler bekannte Titel aus der Unterhaltungsbranche, so das gefühlvolle Evergreen „Besame mucho“ mit südamerikanischem Rhythmus, der auf dem Resonanzkörper mitgeklopft wurde.

Gespickt mit Pizzikati und in ständigem Wechsel zwischen Stakkato und Legato erschien die „Moonlight Serenade“ aus der Feder des Jazzmusikers Glenn Miller.

Akkurate Parodie der „Vogelwiese“

Mitten in eine böhmische Blasmusikkapelle versetzten die humorvollen Musiker die Zuhörer beim Arrangement „Auf der Vogelwiese“ von Josef Poncar. Während die Unterstimmen die Melodie übernahmen, schlugen die Oberstimmen fröhliche Kapriolen. Auch die spannungsvollen Tempoverzögerungen durften bei dieser akkuraten Parodie nicht fehlen.

Zum Abschluss des beeindruckenden Konzerts applaudierten die begeisterten Zuhörer im Stehen. Als Zugabe folgte eine Hommage auf die Namensgeber , zunächst der würdevolle harmonische Wohlklang von J.S.Bach, danach aber der gepfefferte Backstreet-Song „Everybody“, bei dem Benedikt Schäfer den Rhythmus auf Holz und Fußboden übertrug.