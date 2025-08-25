Konzert in Sulgen: Hommage an Bach und Backstreet Boys erklingt

Die „Bachstreet Boys“ aus Regensburg waren wieder zu Gast in Sulgen. Bei ihrem zweiten Auftritt in der Region fanden sich etliche „Fans“ im Publikum.
Zur Band Bachstreet Boys gehören Jakob Helbich, Korbinian Seibold, Sebastian Stoiber und Benedikt Schäfer. Originell ist nicht nur der Name des Cello-Quartetts, der Tradition und Moderne von Bach bis zu den Backstreet-Boys verbindet, originell ist auch die seltene Besetzung des Quartetts mit vier Violoncelli und originell ist nicht zuletzt das Repertoire der vier Musiker, das Arrangements klassischer Literatur mit Unterhaltungsmusik verschiedenster Genres vom Böhmerländer Marsch über Evergreens und Oldies bis hin zu Operette und Jazz enthält.