Konzert in Sulgen: Ein weites Repertoire an Musikstücken erklingt mit Tischharfen

Drei Tischharfenensembles aus Sulgen, Dunningen und Zimmern traten zum Konzert in Sulgen an und präsentierten Werke aus allen Stilrichtungen – von Renaissance über Klassik bis Pop.
Die Leitung der Ensembles hatte Musiklehrer Jürgen Jäger, der die Ensembles auch gegründet hat. Jedes der Ensembles trägt einen eigenen Namen: Die Sulgener Harfinistinnen nennen ihre vor sechs Jahren gegründete Gruppe „Harfissimo“, die Dunninger Musikerinnen, seit vier Jahren im Ensemble aktiv, haben sich für die Bezeichnung „Harfenzupfer Dunningen“ entschieden und das vor zwei Jahren gegründete Ensemble aus Zimmern hat den Namen „Harfenklang Zimmern o.R.“ gewählt.