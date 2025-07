Eine musikalische Begegnung zweier Chöre hatte zahlreiche Gäste in die Alte Sankt Laurentius Kirche Sulgen gelockt. Gastgeberin war die Chorgemeinschaft Frohsinn Schramberg unter der Leitung von Claudia Habermann am Klavier Yanica Hristova. Zu Gast war der Projektchor VokalTotal aus Mariazell unter der Leitung von Steffi Flaig, am Klavier Thomas Duttenhöfner.

Die Texte der weitgehend englischen Lieder hatten vielfach dasselbe Thema: Freundschaft, Beziehungen, Liebe, Annähern und Loslassen. Wie wichtig ein guter Freund ist, betonte Moderatorin Franziska Glatthaar, ein Freund, den man gerade in der Musik finden kann („You’ve Got a Friend“ und „All of Me“ von John Legend)d, auch wenn man zwischendurch „nur noch kurz die Welt retten“ muss nach Tim Bendzko.

Der Frohsinn Hauptchor machte mit diesen Liedern schwungvoll den Auftakt des musikalischen Programms. Der Gastchor VokalTotal hat es mit seinem Programm durchaus aufgenommen („Take on me“ von a-ha) und mit großer Klangfülle sanfte und energische Lieder geboten. („Beyond the Sea“ nach dem Lied „La mer“ von Charles Trainet und „Fly away“).

Originelle Überraschung

Eine originelle Überraschung bot der Einstieg in das Lied „Afrika“ von Toto: Das rhythmische Schnipsen, Klatschen, Klopfen und Stampfen erweckten den Eindruck eines heftigen Regengusses in Afrika. Der Chor hatte sichtlich Spaß an der Darbietung. Der Frohsinn Projektchor (a cappella) widmete sich dem „Kreislauf des Lebens“ nach dem Musical „Der König der Löwen“ und der Kraft des Glaubens und der Hoffnung, nicht aufzugeben, an die Möglichkeiten des Lebens zu glauben nach Stephen Schwarz „When You Believe“, anfangs getragen, dann energischer und zuletzt ein versöhnlicher leiser Ausklang mit Solosopran.

In rockiger Version ging es weiter mit dem flotten Frohsinn Hauptchor (am E-Bass Dominik Nagel und Silas Nagel) mit einem fetzigen Medley der Gruppe „Die Ärzte“, das teils ironisch, teils echte Liebe, Freundschaft und Verbundenheit aufgriff mit dem Song „Ich will zurück nach Westerland“.

Ein Hoch auf das Leben

Und so mündete schlussendlich das Programm im gemeinsamen großen Auftritt aller Chöre mit „Viva! Ein Hoch auf das Leben!“ nach der Schweizer Band Fäaschtbänkler, was im Publikum einige Gäste zum Mitsingen bewegte. Die beiden engagierten Chorleiterinnen und die Chöre waren sichtlich und verdient mit dem Anklang zufrieden, wobei Claudia Habermann an diesem Wochenende bereits das Kindermusical „Der kleine Tag“ mit dem Kinderchor der Musikschule mit großem Erfolg aufgeführt hatte.

Proben montags

Wer Freude am Singen hat, kann bei der Chorgemeinschaft Frohsinn Schramberg immer montags von 19.30 bis 20.30 Uhr im Hauptchor und von 20.30 bis 21.30 Uhr im Projektchor mitsingen. Das Probenlokal ist der Johann-Baptist-Braun-Saal, Tunnelbetriebsgebäude neben der Musikschule.