Konzert in Stuttgart: So war’s bei The Godfathers im Goldmark’s

So war’s bei The Godfathers im Goldmark’s

9 The Godfathers am Mittwochabend im Goldmarks in Stuttgart mit Peter Coyne in der Bildmitte Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Peter Coyne ist am Mittwochabend mit seiner Band The Godfathers in Stuttgart im Goldmark’s aufgetreten, um Lieder über Liebe und Hass zu spielen.









Der Mann, der vorne an der Bühne steht, fasst den ganzen Frust, der ihn zerfrisst, und all den Zorn, der sich angestaut hat, in vier Worten zusammen: „Birth! School! Work! Death“ skandiert Peter Coyne wieder und wieder. Geburt, Schule, Arbeit, Tod – so sieht im Jahr 1988 in England die ernüchternde Lebensbilanz all jener aus, die Opfer des Thatcherismus werden. Damals schreibt Coyne dieses Lied, das auch der Titelsong des Albums „Birth School Work Death“ seiner Band The Godfathers wird, das all den Frustrierten, Wütenden, Enttäuschten und Hoffnungslosen in Margaret Thatchers England eine Stimme verleiht.