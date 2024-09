Konzert in Stuttgart: So war’s bei Peter Fox in der Schleyerhalle

So war’s bei Peter Fox in der Schleyerhalle

Konzert in Stuttgart

1 Peter Fox beim Konzert am Montag in der Stuttgarter Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Peter Fox ist am Montagabend vor 12000 Fans in Stuttgart aufgetreten – und ein paar Songs von Seeed hat er auch mitgebracht: Bilder und unsere Kritik vom Auftritt in der ausverkauften Schleyerhalle.









Gerade als der Mann vorne auf der Bühne zum ersten Mal „Ein Toast auf meine Crew, die mich fliegen lässt“ skandiert, beginnt ein süßlicher, nicht mehr ganz so verbotener Duft durch die Schleyerhalle zu ziehen. Dieser wird einen an diesem Montagabend fast ebenso hartnäckig begleiten, wie das wilde Percussionspektakel, mit dem Peter Fox gerne von seiner Band die Songs unterlegen lässt. Und manchmal ist man sich nicht so sicher, ob die Musik einen schwindelig spielt oder ob es der Geruch dieses Krauts ist.