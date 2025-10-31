Konzert in Stuttgart: So war’s bei Chris de Burgh in der Liederhalle

Der irische Barde reißt das Publikum von den Stühlen. Bilder und Kritik vom Solokonzert im Hegelsaal der Stuttgarter Liederhalle.
Es war einmal ein junger Mann, dessen Ahnenreihe sich bis zu Wilhelm dem Eroberer zurückverfolgen lässt und der als Teenager auf einer mittelalterlichen Burg in Irland lebte. Als Sohn eines Diplomaten hätten ihm sicher viele Wege offen gestanden – doch er entschied sich für einen der schwierigsten: den eines Berufsmusikers. Trotz einiger kleinerer Anfangserfolge ließ der Durchbruch auf sich warten. Klinkenputzen bei den Musikgurus war auch nach seinem Umzug nach London über Jahre hinweg Bestandteil seines Lebens. Heute blickt er auf eine ebenso erfolgreiche wie seit nunmehr einem halben Jahrhundert andauernde Karriere zurück.