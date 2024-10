Konzert in Stuttgart: So war’s bei Bryan Adams in der Schleyerhalle

So war’s bei Bryan Adams in der Schleyerhalle

1 Für immer 18? Bryan Adams – hier bei einem Auftritt im Juni im dänischen Odense. Aus Stuttgart haben wir auf Fotos verzichtet, weil Adams’ Management zum Beispiel verlangte, dass wir ihm vor der Veröffentlichung die Bilder vorlegen müssen. Foto: IMAGO/Ritzau Scanpix/IMAGO/Helle Arensbak

Bryan Adams ist am Mittwochabend in Stuttgart aufgetreten. Setlist und Kritik vom Konzert in der Schleyerhalle.









Es gibt ein paar Rockstars, die nicht nur für immer jung zu sein scheinen, sondern die es mit zunehmenden Alter sogar noch schaffen, lässig ein paar Jahre abzulegen. Zu diesen zählt Sting (73), dessen Liveshows in den letzten Jahren viel knackiger daherkommen als zum Beispiel in den 1990ern, in denen er sich gerne hinter opulent-komplexen Songstrukturen versteckte. Zu ihnen zählt Rod Stewart (79), der inzwischen wieder so ausgelassen über die Bühne tanzt, als wäre er ein Teenager. Und zu ihnen zählt Bryan Adams (64), der am Mittwoch beim Konzert in der fast ausverkauften Schleyerhalle zum Rock‘n‘Roll zurückgefunden hat.