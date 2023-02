1 Michael Patrick Kelly bei seinem Auftritt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Foto: Lichtgut/Julian Rettig

7500 Zuschauer erleben am Freitagabend in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle die große Show von Michael Patrick Kelly, dem Solo-Star der Kelly Family.















Eine Landschaft, die sich endlos bis zum Horizont hinzieht, die Silhouette eines kahlen Baumes – und davor Michael Patrick Kelly, der eine Fahne hochhält, in einem gelben Boot. „B.O.A.T.S“ – so heißt das neue Album des drittjüngsten Sprosses der Kelly Family. Während die meisten seiner Geschwister ihr Publikum als wiedervereinte Familienbande begeistern, wandelte sich Michael Patrick, geboren 1977 in Dublin, zum Solo-Star. Nun erleben, am Freitagabend in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, rund 7500 Zuschauer seine bislang größte Show.

Spät werden viele bunte Luftballons vor seiner Bühne tanzen, früher aber schon blickt Kelly dorthin, wo seine jüngsten Fans stehen, sieht auch ein Schild, das ein Mädchen hochhält, Pia heißt sie. „Ein schöner Name!“, sagt Kelly und erzählt von seinem ersten eigenen Konzerterlebnis. Neun Jahre alt war er, als er im Waldstadion Frankfurt Bruce Springsteen sah. Das veränderte sein Leben. Am Freitagabend in Stuttgart nun singt er „I’m on Fire“: Nur Michael Patrick Kelly, seine Stimme, seine Gitarre, vor den schillernden Farbspielen, die die Bühne füllen.

Das hat sein neues Album zu bieten

Weit sich erstreckende Landschaften, Wolkenbänke, in harten Farbkontrast gesetzte Schattenspiele beherrschen Michael Patrick Kellys Show; dunkle Innenräume bilden einen Gegenpol. Der Titel seines neuen Albums ist eine Abkürzung, diese steht für „based on a true Story“. Auf einer wahren Geschichte beruht auch „Icons“, ein Song, der von einem Sträfling erzählt, der im Gefängnis begann, Heiligenbilder zu malen. Blicke in dunkle, vergitterte Zellen werden gesprengt von leuchtenden Farben. Ein anderer Song erzählt von Henry Wanyoike, dem kenianischen Langstreckenläufer, der 1995 erblindete.

Michel Patrick Kelly tritt auf mit fünf Begleitern. Er feiert nahezu jeden Song seines jüngsten Albums. Es gibt ein Solo für die Mandoline, die Gitarristen duellieren sich, Kopf an Kopf. Harte Rocksongs („No Fuzz, no Buzz, back to Rock’n’Roll“) werden abgelöst von Balladen. Die Schleyerhalle singt mit ihm, lässt ihre Smartphones leuchten. Aus Granathülsen und Panzerstücken des Krieges in der Ukraine ließ Kelly eine Friedensglocke gießen – sie senkt sich nun herab, mit ihrem Ton beginnt eine Schweigeminute. Michael Patrick Kelly umgarnt sein Stuttgarter Publikum gut 140 Minuten lang. Noch vor der Zugabe erscheint sein gelbes Boot im Publikum – er gleitet singend durch das Meer seiner Zuschauer.