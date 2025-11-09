Konzert in Stuttgart: Große Gefühle und rote Rosen – so war es bei Il Volo in der Porsche-Arena

Das italienische Trio Il Volo begeistert in der Porsche-Arena mit gewaltigen Stimmen, Witz und roten Rosen – und bringt Italien für einen Abend nach Stuttgart.

Seriös und ganz in Schwarz treten sie um kurz nach acht auf die Bühne und starten fulminant mit „Now We’re Free“ und „Grande Amore“ – schon bei den ersten Takten singen viele Zuschauer lautstark mit. Das italienische Gesangstrio Il Volo, bestehend aus den Tenören Piero Barone (32) und Ignazio Boschetto (31) sowie dem Bariton Gianluca Ginoble (30), bringt von Beginn an Leidenschaft, Romantik und große Gefühle auf die Bühne.

Mit „Buona sera, Stoccarda“ begrüßt Ignazio Boschetto das Publikum – und versucht sich gleich auf Deutsch: „Guten Abend, Stuttgart. Wie geht’s? Ich bin Ignazio, ich liebe die Stadt, ich liebe Kartoffeln.“ Das Publikum lacht – und ist sofort auf seiner Seite.

Mit Humor und gewaltigen Stimmen begeistern sie ihre Fans

Ihre Fans verzaubern die drei nicht nur mit ihren Stimmen und ihrer Musik, sondern zwischen den Songs auch immer wieder mit kleinen Witzen und Geschichten über ihr Trio. Seit 17 Jahren singe man nun zusammen, erzählt Boschetto – Jahre, geprägt von Respekt, Glück und natürlich: amore. Als sie angefangen haben, waren sie noch Teenager. In Interviews betonen sie oft, sie seien auf der Bühne gemeinsam erwachsen geworden.

Dass Boschetto noch etwas mehr Deutsch kann, zeigt er mehrfach – vor allem, wenn ein Solo ansteht. „Ausgang, Ausgang!“, ruft er lachend seinen Kollegen zu – ein Running Gag des Abends, der jedes Mal für Lacher sorgt. Danach wird es ernst: Mit Coverversionen wie „Who Wants to Live Forever“ und „Memory“ von Andrew Lloyd Webber demonstrieren die drei ihre gesangliche Bandbreite.

Ihre Stimmen gehen auch jenen unter die Haut, die sonst mit klassischer Oper wenig anfangen können. Das Trio und ihr Orchester präsentieren eine Mischung aus Klassik und Pop, mit Werken von Verdi, Ennio Morricone und Puccini – aber auch mit Leonard Cohens „Hallelujah“, das Boschetto als „besonderen Moment“ ankündigt. Er bittet das Publikum, die Handy-Taschenlampen anzuschalten – und für einen Moment leuchtet die ganze Arena.

Der Durchbruch in Italien gelang mit dem Sieg des Sanremo-Festivals

2009 fanden die drei, die aus verschiedenen Regionen Italiens stammen, erstmals in der Castingshow „Ti lascio una canzone“ zusammen. Auf Wunsch des Regisseurs Roberto Cenci wurden sie zum Trio „Il Volo“ (deutsch: „Der Flug“) – in Anlehnung an die legendären Drei Tenöre. 2015 gelang ihnen mit „Grande Amore“ der Sieg beim Sanremo-Festival, später folgte der dritte Platz beim Eurovision Song Contest in Wien. Seitdem begeistern sie weltweit mit einem einzigartigen Mix aus klassischem Gesang, Opernstücken und Pop.

Einer der emotionalsten Augenblicke des Abends ist Ignazio Boschettos Interpretation von „The Winner Takes It All“ von Abba. „Ausgang, Ausgang“, ruft er zuvor noch scherzhaft seinen Kollegen zu, bevor er allein im Licht steht. Nur seine Stimme, das Klavier, die Stille – ein stiller, intensiver Moment, den viele Fans als Höhepunkt des Abends erleben. Der Song, sagt er, sei ihm sehr wichtig – fast, als hätten Abba ihn ein bisschen für ihn geschrieben.

Romantische Geste zu Abschluss

Zum Abschluss haben sich die drei Sänger noch einige Highlights aufgehoben: „’O Sole Mio“, der erste Song, den sie gemeinsam gesungen haben, sorgt für tosenden Applaus. Und mit „Nessun Dorma“ aus Giacomo Puccinis „Turandot“ holen sie schließlich auch den letzten Zuschauer von seinem Stuhl.

Dann wird es noch einmal ganz italienisch-romantisch: Frauen drängen an die Bühne, das Trio lässt rote Rosen für die Damen regnen. Und dann heißt es: „Danke, Stuttgart – ciao a tutti!“

Il Volos Setlist in Stuttgart