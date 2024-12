Konzert in Stuttgart: Ein Partyabend für Rap-Fans – so war’s bei Gzuz in der Porsche-Arena

Ein Partyabend für Rap-Fans – so war’s bei Gzuz in der Porsche-Arena

1 Fotografen waren bei dem Gzuz-Auftritt in der Porsche-Arena nicht zugelassen. Diese Aufnahme zeigt den Rapper bei einem Auftritt im Mai diesen Jahres. Foto: imago/Torsten Helmke

Der Hamburger Rapper Gzuz bringt das Publikum in Stuttgart mit einigen Songs in Feierstimmung. Kritik und Setlist zum Konzert seiner „Freigänger“-Tour in der Porsche-Arena.









Was sich Gzuz für das Finale seines Auftritts in Stuttgart aufgespart hat, ist ein Highlight für seine Fans. Und es passt zur Partystimmung, die am zurückliegenden Samstagabend in der Porsche-Arena herrscht. „Ich geh rein in den Moshpit“, kündigt der Rapper mit seiner markanten Stimme an, bevor er sich in Begleitung der Security mitten in die Menge vor ihm durcharbeitet.