Konzert in Steinacher Festhalle: Uriger Blues in schönstem hessischen Dialekt

1 Die hessische Bluesband „Handkäs mit Orange“ Foto: Buchta

Nach neun Jahren trat die hessische Bluesband „Handkäs mit Orange“ wieder in der Steinacher Festhalle auf. Dass die Musiker nach wie vor ihr Kerngeschäft verstehen, bewiesen sie – auch wenn Teile des Repertoires nicht allen Besuchern zusagten.









Link kopiert



Sie hatte vor neun Jahren schon einmal einen Auftritt in Steinach, die hessische Bluesband „Handkäs mit Orange“. „Wer damals dabei war“, verkündeten die drei Musiker bei ihrem Auftritt am Samstag in der Reihe „Baden trifft...“ in der Festhalle im schönsten hessischen Dialekt, „der kann gleisch widder gehe, mir mache nämlisch dasselbe wie domols.“ Nun, von diesem Angebot fühlte sich keiner im Steinacher Publikum angesprochen: Niemand wollte sich diesen urigen Blues in hessischer Sprache, den die drei Musiker versprachen, entgehen lassen – und sei’s auch in Wiederholung. „Mir komme aus Hesse“, verkündete Frontmann Ralf Baitinger, befürchtend, von den Badenern nicht verstanden zu werden – und setzte gleich einen kleinen Crashkurs mit hessischen Vokabeln an.