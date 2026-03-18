Konzert in Spielberg: In der Johanneskirche trifft Pop auf Gospel

Zu seinem 25-jährigen Bestehen hat der Gospelchor Ebhausen ein Konzert in Spielberg gegeben.
Da der Gospelchor Ebhausen seit jeher Popsongs in seinem Repertoire hatte, die im Text das Thema der Spirituals und Gospels aufgreifen, kam Chorleiter Peter Eisele auf die Idee, ein ganzes Konzert mit ebensolchen Songs zu bestreiten. Im Sommerkonzert des vergangenen Jahres war „Pop trifft auf Gospel“ erstmals zu hören. Im Jubiläumsjahr des Chores folgte man nun der Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Spielberg-Egenhausen und führte das Konzert in der Johanneskirche in Spielberg noch einmal auf.