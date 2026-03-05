Konzert in Simmersfeld: Frühere ZDF-Fernsehgarten-Stars feiern amerikanische Volljährigkeit

Es war ein Teenager-Traum, den David Heieck, Dennis Schwob, Philipp Kern und Jonas Kern 2007 erlebten. Zwei Jahre zuvor hatten die vier Mitschüler vom Altensteiger Christophorus-Gymnasium die Band „Burning Soil“ gegründet, spielten immer nur vor einer Handvoll Leuten. Dann plötzlich kam ein Anruf aus Mainz: Die vier Freunde hatten sich für den Schülerbandwettbewerb des ZDF-Fernsehgartens anmeldet – und wurden genommen. Fünfmal standen sie auf dem Lerchenberg vor einem Millionenpublikum auf der Bühne, wurden von den Zuschauern per Telefon-Voting jedes Mal eine Runde weiter gewählt und kamen ins Finale. Am Ende wurde „Burning Soil“ Dritter. Es folgten große Auftritte in ganz Süddeutschland, unter anderem mit Udo Lindenberg.

Viel ist seitdem passiert. Geändert wurde unter anderem der Name: „Burning Soil“ heißt jetzt „From Ashes“. Aber Musik machen die vier Freunde immer noch zusammen. Obwohl nur noch Jonas Kern im Kreis Calw lebt, treffen sie sich einmal im Monat zur Bandprobe im Simmersfelder Gasthaus Anker. „Der war immer ein großer Förderer und hatte uns die ersten Auftritte ermöglicht“, erinnert sich Sänger und Schlagzeuger Jonas Kern im Gespräch mit unserer Redaktion und betont: „Wir haben nicht mehr den Anspruch wie früher, jedes zweite Wochenende Musik zu machen.“ Doch gerade die allmonatliche Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte möchte keiner missen.

Geburtstagskonzert im Festspielhaus

Und genau dort wird die Band ihren 21. Geburtstag feiern – mit einem Konzert am 7. März im Simmersfelder Festspielhaus. „Amerikanische Volljährigkeit“, antwortet Jonas Kern schmunzelnd auf die Frage, warum „From Ashes“ das 21- statt des 20-jährigen Bestehens feiert. Doch der wahre Grund ist ein anderer: Die Band wollte unbedingt im Festspielhaus auftreten und das sei einfach noch ein freier Termin im Kalender. Passend ist das Datum dennoch, denn es war der 7. März des Jahres 2005, als „Burning Soil“ bei der Geburtstagsparty von Bassist Dennis Schwob gegründet wurde.

Zum Jubiläumskonzert steht ein Programm mit Stücken aus allen Phasen auf dem Plan – von den frühen „Burning Soil“-Songs bis hin zu brandneuen Titeln, die an diesem Abend erstmals live gespielt werden. „Die neuen Stücke gehen sofort ins Ohr und haben unsere Musik nochmals reifer gemacht“, sagt Bassist Dennis Schwob. Unterstützung bekommen „From Ashes“ am 7. März von „The Sonic Spy“ aus Calw, die gegen 19.45 Uhr den Abend als Support-Act eröffnen.

Stiftung wird unterstützt

Passend zum Motto „Laut sein, auch für andere“ werden beide Bands ihre komplette Gage an die Stiftung Darmerkrankungen spenden. „Je mehr Gäste ins Festspielhaus kommen werden, desto höher wird die Spendensumme. Umso mehr hoffen wir auf ein volles Haus“, sagt Sänger und Gitarrist David Heieck. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf für 8 Euro (online über die Website der Kulturwerkstatt Simmersfeld) oder für 10 Euro an der Abendkasse erhältlich.