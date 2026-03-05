Konzert in Simmersfeld: Frühere ZDF-Fernsehgarten-Stars feiern amerikanische Volljährigkeit

Die Altensteiger Schülerband „Burning Soil“ war einst Dauergast im ZDF-Fernsehgarten. Nun heißt die Formation „From Ashes“ – und feiert am 7. März ihre amerikanische Volljährigkeit.
Es war ein Teenager-Traum, den David Heieck, Dennis Schwob, Philipp Kern und Jonas Kern 2007 erlebten. Zwei Jahre zuvor hatten die vier Mitschüler vom Altensteiger Christophorus-Gymnasium die Band „Burning Soil“ gegründet, spielten immer nur vor einer Handvoll Leuten. Dann plötzlich kam ein Anruf aus Mainz: Die vier Freunde hatten sich für den Schülerbandwettbewerb des ZDF-Fernsehgartens anmeldet – und wurden genommen. Fünfmal standen sie auf dem Lerchenberg vor einem Millionenpublikum auf der Bühne, wurden von den Zuschauern per Telefon-Voting jedes Mal eine Runde weiter gewählt und kamen ins Finale. Am Ende wurde „Burning Soil“ Dritter. Es folgten große Auftritte in ganz Süddeutschland, unter anderem mit Udo Lindenberg.