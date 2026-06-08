Konzert in Schramberg: Zwei Bands rocken das Zodiak

Die Schramberger Musikergruppe Aurion und Freiburger Adlind traten auf.
Während die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend im fernen Chicago ihre Generalprobe für die Weltmeisterschaft gegen den Gastgeber USA bestritt, hatte die Schramberger Musikkneipe Zodiak ihr eigenes Heimspiel angesetzt. Und der Raum war gut besucht: Trotz des letzten Länderspiels vor der WM, das parallel im Fernsehen lief, füllte sich das Zodiak ordentlich. Zwei Rockbands traten an diesem Abend gegen die Elf von Julian Nagelsmann an – und hinterließen dabei einen überzeugenderen Eindruck als das DFB-Team bei seinem mühsamen 2:1.