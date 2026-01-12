Konzert in Schramberg: Soul, Funk und Blues bringt gute Laune

Nach mehr als zehn Jahren eilt der Band „The Soulmachine“ von ihrem Band-Zuhause in Donaueschingen der Ruf als mitreißende Party-Zauberin voraus – bis nach Schramberg in die Szene 64.
Zwischen den Jahren rissen die zehn Musiker die Gäste im ausverkauften Haus an der Geißhalde mit, in einen schwindelerregenden Strudel von Soul, Funk, Pop und Rhythm’n’Blues. Und das nicht nur mit gekonntem Handwerk und Talent im Geschäftsbereich Noten, sondern auch mit einer Mischung aus kontaminierendem Spaß an der Sache und extrovertiertem Charme, aber auch ebensolcher Bodenhaftung und Sympathie.