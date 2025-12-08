Konzert in Schramberg: Schwaben als musikalischer Nabel der Welt

Die Band „Franz Mayer Experience“ trat in der Schramberger Szene 64 auf und fand reichlich Fans für die schwäbische Interpretation von Welthits.

Mit seiner neuen Band „Franz Mayer Experience“ sind „Alex Köberlein mit seinen Rottweiler Jungs“ Ralf Trouillet (Bass und Gesang), Joo Aiple (Drums), Matze Reimann (Gitarre) und Steff Hengstler (Klavier) seit rund zwei Jahren auf Mission und rücken lediglich gerade, welche Welthits aus dem ursprünglich schwäbischen Kulturgut der Schwoberocker offenbar „mitgenommen“ wurden, behaupten sie. Dazu seien sie in Wahrheit sogar „grotteschlechte Übersetzungen schwäbischer Originale“, so Köberlein.

Und um die drehte sich das musikalische Programm von „Franz Mayer Experience“ am Freitagabend im „Kulturbesen in der Szene 64“ in Schramberg. Ohne mit der Wimper zucken und mit einer großen Prise Humor berichtete Köberlein gepfefferte Lügen und informierte das Publikum, wie andere mit seinen Liedzeilen zu Weltruhm kamen - Geschichten, die so absurd waren, dass sie schon fast wahr sein könnten. Und wer im Publikum nicht wusste, um welche Welthits es sich handelte, dem haute die Band dieselben mit musikalischem Hochgenuss auf beiden Seiten rund zwei Stunden lang um die Ohren.

„Dein Vaddr war n harda Hond“ hätten „The Temptations“ mit „Papa war ein rollender Stein“ beschissen übersetzt, so Köberlein und seien mit „Papa was a Rolling Stone“ berühmt geworden. Das „Temptations“-Trompeten-Solo des Songs ersetzte Köberlei meisterhaft mir seiner Querflöte.

Auch „Land do onde“ wurde offenbar durch australische Besatzungssoldaten „verschleppt“ und von „Man at Work“ als „Land down under“ wortwörtlich als Welthit genutzt, behauptete der Sänger der „Erfahrungsgruppe“ aus Schwaben.

Erfundene und wahre Geschichten

„Schiass Frösch - du Feigling“, hörte das Publikum zu „She’s fresh exiting“ von „Kool and the Gang“. Das habe ihm die Mutter empfohlen, als er als Bub nicht wusste, was er mit einem geschenkten Luftgewehr machen sollte, wurde auf der Szene 64-Bühne erzählt.

Und dann war da unter vielen anderen auch die wahre Geschichte von Vater Köberlein, der die Zwillingsbrüder Alex und Georg mit neuen Boxhandschuhen in den Flur sperrte, bis deren Streit behoben war. Das Lied zu diesem Erlebnis namens „Naischla“ musizierten die Brüder bei offenem Fenster, versicherte Rockerrentner Köberlein, der sich offenbar so gar nicht mit dem musikalischen Ruhestand anfreunden konnte.

Rund zwei Stunden rockten „Frank Mayer Experience“ zumeist englische Welthits mit schwäbischen Texten. Das Publikum genoss die vermeintlichen Wahrheiten um Diebstähle geistigen Eigentums, die Vorstellung um einen musikalischen Nabel der Welt in Schwaben, viele Liedtexte in Mundart, um die kleinen Dinge im Leben und die leidenschaftlich musikalische und authentische Umsetzung der Schwoberevoluzzer, der in Ohren und Beine ging.

Das Publikum feierte zum Schluss als Zugabe den Hit „Oinr isch emmr dr Arsch“, den es lautstark einforderte.