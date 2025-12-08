Konzert in Schramberg: Schwaben als musikalischer Nabel der Welt

Die Band „Franz Mayer Experience“ trat in der Schramberger Szene 64 auf und fand reichlich Fans für die schwäbische Interpretation von Welthits.
Mit seiner neuen Band „Franz Mayer Experience“ sind „Alex Köberlein mit seinen Rottweiler Jungs“ Ralf Trouillet (Bass und Gesang), Joo Aiple (Drums), Matze Reimann (Gitarre) und Steff Hengstler (Klavier) seit rund zwei Jahren auf Mission und rücken lediglich gerade, welche Welthits aus dem ursprünglich schwäbischen Kulturgut der Schwoberocker offenbar „mitgenommen“ wurden, behaupten sie. Dazu seien sie in Wahrheit sogar „grotteschlechte Übersetzungen schwäbischer Originale“, so Köberlein.