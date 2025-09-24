Konzert in Schramberg: Eingängige Punkmusik wabert durch Kneipe Zodiak

1 Die Siffer treten als Hauptact des Abends im Zodiak auf. Foto: Zodiak Die Schramberger Kneipe Zodiak lädt am Samstag, 27. September, um 21 Uhr zum Konzert mit „Die Siffer“ und „The Snacks“ ein.







Seit 1994 machen „Die Siffer“ die deutsche Musiklandschaft unsicher. Nach acht Alben, drei Singles und unzähligen Samplerbeiträgen sind sie spätestens seit dem „Nazis ham`ne Scheißfrisur“-Logo und der dazugehörigen CD jedem Punkrocker ein Begriff. Im heimischen Städtchen Marbach am Neckar als lärmende Punker verschrien, im fernen Stuttgart von den Punkern als Popper verachtet, schaffte es die Band jedweder Norm zu entgehen.