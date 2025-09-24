Konzert in Schramberg: Eingängige Punkmusik wabert durch Kneipe Zodiak
Die Siffer treten als Hauptact des Abends im Zodiak auf. Foto: Zodiak

Die Schramberger Kneipe Zodiak lädt am Samstag, 27. September, um 21 Uhr zum Konzert mit „Die Siffer“ und „The Snacks“ ein.

Seit 1994 machen „Die Siffer“ die deutsche Musiklandschaft unsicher. Nach acht Alben, drei Singles und unzähligen Samplerbeiträgen sind sie spätestens seit dem „Nazis ham`ne Scheißfrisur“-Logo und der dazugehörigen CD jedem Punkrocker ein Begriff. Im heimischen Städtchen Marbach am Neckar als lärmende Punker verschrien, im fernen Stuttgart von den Punkern als Popper verachtet, schaffte es die Band jedweder Norm zu entgehen.

 

Vorprogramm mit „The Snacks“

Den Vorprogramm-Snack kredenzen „The Snacks“ aus Reutlingen. Die Band stammt aus dem Umfeld der „Sumpfpäpste“, die im Januar einen Gig im Zodiak absolvierten. Serviert werden hausgemachte Punkrock-Happen mit eingängigen Melodien. Das Konzert im Zodiak, Schiltachstr. 87 beginnt gegen 21 Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf Euro.

 