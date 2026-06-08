Konzert in Schramberg: Der doppelte Haberstroh – Aurion rocken das Zodiak

Die Schramberger Musikergruppe Aurion und Freiburger Adlind traten beim „Rough Rock“ auf. Während die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend im fernen Chicago ihre Generalprobe für die Weltmeisterschaft gegen den Gastgeber USA bestritt, hatte die Musikkneipe Zodiak ihr eigenes Heimspiel angesetzt. Und der Raum war gut besucht: Trotz des letzten Länderspiels vor der WM füllte sich das Zodiak ordentlich. Zwei Rockbands traten gegen die Elf von Julian Nagelsmann an – und hinterließen dabei einen überzeugenderen Eindruck als das DFB-Team bei seinem mühsamen 2:1.

Heimspiel für Aurion Für eine der beiden war der Auftritt ein Heimspiel im Wortsinn. Aurion, die als Erste auf die kleine Bühne kamen, stammen aus Schramberg, und für Gitarrist Denis Haberstroh hatte der Abend einen ganz handfesten Vorteil: „Erstes Heimspiel – ich kann heimlaufen."

Gegründet haben sich Aurion erst Ende 2024. Den Grundstein legten Denis Haberstroh und sein Cousin Andreas, den alle nur Andi nennen und der am Schlagzeug sitzt – zunächst im heimischen Keller. Die beiden sind in Hardt groß geworden und teilen seit jeher einen ähnlichen Musikgeschmack. Zehn Jahre lang hatte Denis Haberstroh in Ulm gelebt und dort musiziert, ehe es ihn zurück in den Schwarzwald zog – mit dem festen Vorsatz, wieder eine Band auf die Beine zu stellen und in die Musikerinitiative Schramberg (MiS) zurückzukehren, in der er schon früher zu Hause war. Komplett wurde das Quartett, als Sängerin Lilian Sulzer und Bassist Michael Ruf dazukamen. Seit Dezember 2024 probt die Band in einem Raum der MiS, mindestens einmal pro Woche, und schreibt ihre Stücke inzwischen zu viert.

Aurion überzeugten restlos. Foto: Finnern

Ihr großes Vorbild verraten sie ohne Zögern: die australische Band King Gizzard and the Lizard Wizard. „Weil die so vielfältig sind", sagt Haberstroh. „Jedes Album ist ein bisschen anders. Diese Vielfältigkeit hat es uns angetan." Entsprechend breit fällt auch das eigene Programm aus – stark von den 1990ern, von Alternative und Grunge inspiriert, aber nicht durchweg hart. Dass es Aurion mit den leiseren Tönen ernst meinen, bewiesen sie an diesem Abend, als zwischen den krachenden Nummern unvermittelt die Akustikgitarre zum Einsatz kam – ruhige Passagen, die im Zodiak ihren Platz hatten.

Adlind aus Freiburg Dass an diesem Abend überhaupt eine auswärtige Band im Zodiak stand, war auch Aurions Verdienst: Die Schramberger hatten Adlind aus Freiburg eingeladen. Am Samstag traf man die Freiburger nicht etwa backstage, sondern bei der Ankunft draußen auf dem Asphalt vor dem Zodiak sitzend, die Pizza auf dem Schoß.

So ganz fremd ist Adlind die Gegend nicht: Zwar hat sich das Quartett 2024 in Freiburg zusammengefunden – „deswegen nennen wir uns aus Freiburg" –, doch die Herkunft verteilt sich quer durch den Südwesten. Schlagzeuger Friedrich Hecking, der auch die zweite Stimme singt, stammt aus der Nähe von Stuttgart, Sänger Marcel Austein aus dem Kreis Rottweil.

Rund 20 Auftritte spielt die Band im Jahr, ihr Alternative Rock mit hörbaren Metal-Wurzeln orientiert sich an Größen wie Bullet for My Valentine oder Three Days Grace.

Wer auf das Banner hinter der Bühne schaute – und auf das Plakat zum Abend – mochte kurz stutzen: Der Schriftzug von Adlind ist durchgestrichen. Ein Versehen oder gar eine Absage? Mitnichten, eher ein Stilmittel, wie Denis Haberstroh schmunzelnd einordnete: „Es gibt Black-Metal-Bands, da kannst du gar nichts mehr lesen, das sieht aus, als wären ein paar Äste vom Baum gefallen."

„Wir wurden eingeladen und freuen uns über die Möglichkeit", sagte Hecking. Er brachte eine Beobachtung mit, die in Schramberg aufhorchen lassen sollte. In Freiburg werde es für Musiker immer enger: Mehrere Spielstätten hätten dichtgemacht, teils weil Geld fehle, teils weil ein Investor das Gelände gekauft habe. „Die Möglichkeiten, Musik zu machen, werden immer schwieriger. Auch Proberäume sind super rar."

Dass eine Kleinstadt im Schwarzwald bieten kann, was der Großstadt gerade abhandenkommt, ist kein Zufall – es ist das Ergebnis von Selbstorganisation.

Was in Freiburg Geld und Investoren zum Opfer fällt, haben sich die Schramberger Musiker vor über 40 Jahren erkämpft: Sie taten sich zur Musikerinitiative Schramberg zusammen, überzeugten den Gemeinderat und sicherten sich ein eigenes Probezentrum. Bis heute vergibt der Verein seine Räume mietfrei an die eigenen Bands – ein Pfund, von dem die Gäste aus Freiburg an diesem Abend nur träumen konnten.

Rund 80 Mitglieder zählt die MiS heute, etwa 15 Bands teilen sich zehn Proberäume. Wer sich an das legendäre MiS-Open-Air am Raustein erinnert, das in den 1980er-Jahren mitten im Wald über die Bühne ging, der ahnt, wie tief diese Wurzeln reichen. Mit Aurion ist an diesem Abend ein neues Reis daran gewachsen.

Was sich Aurion wünschen? Da müssen sie nicht lange überlegen. „Headliner im Zodi", sagt Haberstroh – und vielleicht irgendwann ein kleines Festival in der Region. Bis dahin bleibt der Trost dieses Abends: Gegen die Nationalmannschaft anzutreten und den Saal trotzdem zu füllen, das muss man erst einmal schaffen.