Konzert in Schramberg: Der doppelte Haberstroh – Aurion rocken das Zodiak

Das Zodiak war trotz gleichzeitigen Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA voll besucht.
Die Schramberger Musikergruppe Aurion und Freiburger Adlind traten beim „Rough Rock“ auf. Während die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend im fernen Chicago ihre Generalprobe für die Weltmeisterschaft gegen den Gastgeber USA bestritt, hatte die Musikkneipe Zodiak ihr eigenes Heimspiel angesetzt. Und der Raum war gut besucht: Trotz des letzten Länderspiels vor der WM füllte sich das Zodiak ordentlich. Zwei Rockbands traten gegen die Elf von Julian Nagelsmann an – und hinterließen dabei einen überzeugenderen Eindruck als das DFB-Team bei seinem mühsamen 2:1.