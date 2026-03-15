Konzert in Schopfheim: Wenn Musiker Geburtstag feiern

Jubiläumskonzert: Das New Philharmonic Sound Orchestra der Musikschule Mittleres Wiesental wird 25 Jahre alt.
Ein Pirat war an allem Schuld: Jack Sparrow aus dem Leinwandhit „Der Fluch der Karibik“. Die Filmmusik nach Motiven von Hans Zimmer war eines der ersten Stücke, die das vor 25 Jahren gegründete New Philharmonic Sound Orchester der Musikschule Mittleres Wiesental gespielt hat. Damals eine Kühnheit von Orchesterchef Wilhelm von Dungen, aber das Resultat war eben das Orchester, das nun mit einem großen Galakonzert in der Stadthalle am Samstag sein Jubiläum feierte.