Konzert in Schönwald: Cellisten nehmen auf musikalische Reise mit

1 Ein beeindruckendes Bild und Klangerlebnis bietet das Cellostudio Schwarzwald beim Sommer-Konzert zum zweiten Mal in der evangelischen Heilig-Geist-Kirche in Schönwald – dieses Mal allerdings bei höchst schweißtreibenden Temperaturen. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Hanna Grymel-Babinecz lud mit ihrer Cello-Gruppe in die Heilig-Geist-Kirche ein. Die Musiker nahmen die Zuhörer auf eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte mit und sorgten für ein beeindruckendes Klangerlebnis.









Hanna Grymel-Babinecz hat ihre professionelle Ausbildung am Cello in Polen erfahren, lebt aber seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. In Stuttgart wirkte sie mit dem Cello sowohl als Kammermusikerin wie auch in Orchestern, als Bühnenmusikerin für Bands oder für Songwriter, daneben auch als Cellolehrerin tätig.