Konzert in Schiltach: Wiener Klassik, Romantik, Moderne bis hin zu Zeitgenössischem erklingt
1
Den Kleinkunst-Abend bereichern drei Frauen musikalisch mit Klavier, Klarinette und Gesang. Foto:  

Unter dem Titel „Wir drei“ bereichern drei Frauen den nächsten Kleinkunst-Abend im Treffpunkt. Gemeinsam bringen Susanne Müller, Alya Schmitt und Lisa Riepl intime Songs auf die Bühne.

Die drei Musikerinnen spielen schon seit einigen Jahren zusammen und musizieren sich durch die bekannte und mittlerweile auch unbekannte Musikliteratur für die Besetzung Gesang, Klarinette und Klavier. Sie bringen, neben jeder Menge Spielfreude, Musik aus verschiedensten Epochen mit. Der Bogen spannt sich von Wiener Klassik über Romantik, Spätromantik und Moderne bis hin zur zeitgenössischen Komposition von Lori Laitman.

 

Klarinette und Gesang, Gesang und Klavier, Klavier und Klarinette oder auch alles zusammen – durch die Variablen wird der Konzertabend zu einem abwechslungsreichen, farbigen und kurzweiligen Musikerlebnis.

Wann es losgeht

Jetzt packen die drei Musikerinnen ihre liebsten Schätze in ein Konzert und präsentieren sie am Samstag, 14. März, in Schiltach. Der Kleinkunst– Abend findet in der Begegnungsstätte Treffpunkt statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Es gibt keinen Vorverkauf und keine Platzreservierung. Für die Bewirtung mit Getränken und Butterbrezeln sorgen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Treffpunkt-Teams.

 