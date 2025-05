Das Konzert findest am Sonntag, 11. Mai, in der evangelischen Stadtkirche Schiltach statt. Beginn ist um 18 Uhr. Hierzu lädt die Stadt- und Feuerwehrkapelle alle Interessierten ein.

Unter der musikalischen Leitung von Musikdirektor Ralf Vosseler sowie Jugenddirigent Yannick Herzog präsentieren die Musikerinnen und Musiker laut Mitteilung von Schriftführerin Fabienne Manegold ein abwechslungsreiches Programm, das aktuell in intensiven Proben im Proberaum vorbereitet wird.

Die Jugend startet

Den Auftakt übernimmt die Jugendkapelle Schiltach/Schenkenzell, bevor anschließend die Stadt- und Feuerwehrkapelle übernehmen wird.

Thematisch geht es dabei in den hohen Norden. So heißt es in der Mitteilung: „Freuen Sie sich unter anderem auf schottische Klänge in ,Hymn of the Highlands’ sowie auf das eindrucksvolle Werk ,Throne of the North’ – aber auch viele weitere Stücke werden an diesem Abend zu hören sein“.

Eintritt wird für dieses Konzert nicht erhoben. Aber es besteht die Möglichkeit für die Besucher, eine Spende abzugeben, die je zur Hälfte an die Jugendarbeit des Vereins sowie an einen gemeinnützigen Zweck gehen wird. Die Kapelle und alle Mitwirkenden hoffen auf viele Besucher.

Zum Ausflug geht es für die Musiker eine Woche später am 17. und 18. Mai. Zudem laden die Musiker bereits jetzt zum Vatertagshock am Donnerstag, 29. Mai.