Konzert in Schiltach: Lieder, die unter die Haut gehen

1 Der Schramberger Frank Fuchs tritt in Schiltach auf. Foto: Privat Zu einer musikalischen Zeitreise durch die Jahrzehnte entführt Frank Fuchs am Samstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr bei „Kleinkunst im Treffpunkt“.







Mit im Gepäck hat er neben seiner ausdrucksstarken Stimme noch seine Akustikgitarre. In einem Zeitbogen von den 1960-ern bis zu den 2000-er Jahren präsentiert der Schramberger Vollblutmusiker Lieder von Reinhard Mey über Cat Stevens, Peter Maffay und Bob Seeger bis zu den Beatles. Eine bunte Mischung ist garantiert, denn er legt sich nicht auf ein bestimmtes Genre fest. Gespielt wird, was ihm gefällt und tief unter die Haut geht. Dazwischen liefert Frank Fuchs immer wieder kleine, spannende Hintergrundinfos zu Songs und Interpreten.