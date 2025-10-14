Konzert in Schiltach: Kiez-Gefühle im Gasthaus Welschdorf

„Leinen los“ klang im Welschdorf noch verhalten, aber nachts um halb Eins sang „der lachende Vagabund“ Fred Bertelmann schon im Chor der Gäste.
Das feuchte Kiez-Gefühl von St. Pauli war längst auf die Matrosen und Kapitäne vor dem Tresen übergeschwappt. Das Motto der Rentnerband „Alles klar, alles bleibt wie es war“ hatten die Landratten geschluckt, und die Geschichten von St. Pauli hatten sich denen von Lehengericht angenähert. Auch hier galt „sie kamen ohne Smoking“ und feierten die ganze Nacht, wie damals auf der Reeperbahn.