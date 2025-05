Ein festliches Konzert für Trompete und Orgel steht am Sonntag, 25. Mai, in der evangelischen Stadtkirche Schiltachs an. Es treten Frieder Reich und Hermann Feist auf.

Zu hören sein werden Werke unterschiedlicher Epochen und Stilrichtungen, darunter ebenso barocke Meister wie Purcell und Vivaldi sowie Werke der Klassik und Romantik bis hin zur Moderne.

„Dabei werden sowohl die Königin der Instrumente als auch das Instrument der Könige ihrer jeweiligen Rolle gerecht.“, heißt es in der Ankündigung.

Frieder Reich ist als vielseitiger Trompeter, Musikpädagoge und Ensembleleiter in Freiburg tätig.

Eine rege Konzerttätigkeit als Kammermusikpartner, insbesondere im Duo mit Organisten, zeichnen ihn aus.

Akademisch vorgebildet

So erklingen mit ihm in dieser Formation regelmäßig Silvester- und Neujahrskonzerte in Offenburg und Freiburg. Er studierte Schulmusik, Trompete und einen künstlerisch-pädagogischen Master an der Musikhochschule Freiburg und am Real Conservatorio de Música de Madrid.

Hermann Feist studierte Kirchenmusik in Heidelberg, arbeitete von 1979 bis 1982 als Assistent von Landeskantor KMD Rolf Schweizer in Pforzheim. Er war zuletzt A-Kirchenmusiker und Bezirkskantor an der Stiftskirche Lahr. Seit 2004 ist er Kirchenmusikdirektor. Er hat eine eigene Konzertpraxis als Organist, Begleiter und Orchesterdirigent. Zudem gründete er 2023 die Kulturinitiative Villa Jamm in Lahr zur Förderung von Kreativität und Integration.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.