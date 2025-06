Die Band „Susi und die Strolche“ tritt am Samstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr im ehemaligen Pferdestall, Am Bühl 2, auf.

Musikalisch geht es von Nouvelle Chanson von Django Reinhardt über Edith Piaf bis Zaz, mit gelegentlichen Einsprengseln von deutschem Swing à la Evelyn Künneke und Michael Jary.

„Schon mal die rosarote Brille aufgesetzt? Liedern ohne Text gelauscht?An einer Geißblatt Rose geschnuppert...oder am weißem Flieder?Schon mal im Dunkeln geküsst?“, heißt es dazu als anregende Einstimmung vorab.

Musikalische Reise

Die drei Musiker würden es verstehen, die Besucher mit ihren Vorträgen auf eine musikalische Reise mitzunehmen, die von Swing bis Nouvelle Chanson reiche.

In rustikalem Ambiente würden die Besucher noch ein paar weitere musikalische Überraschungen erwarten. Susanne Leppert (Gesang, Percussion) ist gesanglich in fünf Sprachen unterwegs und wurde in der Presse bereits für ihren „biegsamen Mezzosopran“ gelobt. Eric Fricke (Gitarre, Gesang), lernte den Swing bei einem Verwandten Django Reinhardts.

Horst Schlosser (Akkordeon, Gesang), ist Spezialist für feine Melodien und einen soliden Bass.

Treue Fangemeinde

Alle Bandmitglieder waren schon lange mit anderen Formationen musikalisch in der Region unterwegs, bevor sie sich zur jetzigen „Susi und die Strolche“ zusammenschlossen. Seit der Gründung 2023 ist das Trio erfolgreich in Südbaden unterwegs und hat sich mit zahlreichen Konzerten eine treue Fangemeinde erspielt.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im ehemaligen Pferdestall am Bühl 2(neben evangelischer Kirche). Die Parkplätze sollen in der Ortsmitte benutzt werden. Von dort ist die Veranstaltung in vier Gehminuten erreichbar.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung. Eine Platzreservierung ist möglich unter Telefon 07836/ 7390.