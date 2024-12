Konzert in Rottweil: Schüler des LG machen das Weihnachtsglück perfekt

Dass wir in Frieden Weihnachten feiern können, sei ein großes Glück, betonte Schulleiterin Silke Pach bei ihrer Ansprache zum Weihnachtskonzert des Leibniz-Gymnasiums in der Auferstehung-Christi-Kirche. „And a happy new year, let’s hope is a good one, without any fear” sang passend dazu der Mittel- und Oberstufenchor den Weihnachtsklassiker von John Lennon und Yoko Ono gegen Ende des Konzerts.

Der Kirchenraum war an diesem Abend von Kerzen erhellt, weihnachtlich die Stimmung. Bereits mit dem ersten Stück des Bläserensembles „Martial Air“ von Henry Purcell konnte auch der letzte Konzertbesucher den Alltag hinter sich lassen. Denn innezuhalten und die Selbstverständlichkeiten des Alltags als etwas Besonderes wahrzunehmen, dazu lädt die Adventszeit ein.

Zum Motto hatten sich das auch die Musiklehrer Anke Dietrich, Jörg Bauer und Thomas Teifel gemacht, die mit den großen und kleinen Leibnizianern ein besinnliches wie abwechslungsreiches Programm einstudiert hatten.

6b singt Weihnachtslieder

Mit klaren Kinderstimmen trug die Klasse 6b Weihnachtslieder wie „Süßer die Glocken nie klingen“ vor, die schon ihre Eltern und Großeltern als Kinder gesungen hatten. Als Solistinnen traten die Fünft- und Sechstklässlerinnen Lotta Mager, Leni Hartnagel, Pia Schneider, Emma Hartmann und Evgenija Zdraveska auf, die instrumental mit Geige und Querflöten bzw. als Sopranstimmen zeigten, dass Musik die Herzen der Menschen erreicht. Auch der Lehrerchor des Leibniz-Gymnasiums lieferte mit „Heilige Nacht“ von Johann Friedrich Reichardt einen Vorgeschmack auf die Christmette.

Lukas Fleig begeistert an der Trompete

Von der Empore aus begeisterte Lukas Fleig an der Trompete mit glasklarem Ansatz und begleitet von Jörg Bauer an der Orgel mit „Trumpet Tune“ von Henry Purcell. Doch nicht nur an der Trompete glänzte der Abiturient: Gemeinsam mit seinen Mitschülern Samuel Buschmann, Johannes Beck, Emil Stephan und Noah Schanz sowie den Lehren Thomas Teifel und André Wendel und dem Vater Steffen Schanz bildete er ein Männerensemble, das das Weihnachtsglück an diesem Abend perfekt machte – mal mit Klassikern wie „Hark! The herald angels sing“ von Felix Mendelssohn Bartholdy oder „Ich steh an deiner Krippe hier“, mal mit ganz aktuellen Stücken wie „Winter Song“ von Sara Bareilles und Ingrid Michaelson.

Hierbei begleitete die Schulband die Männerstimmen. Die Weihnachtsbotschaft im direkten wie übertragenen Sinn trug anschließend der Mittel- und Oberstufenchor in die Welt, mit „Ave Maria“ von John Rutter, „Transeamus usque Bethlehem“ von Josef Schnabel oder auch „We are the World“ von Michael Jackson.

Gemeinsames Schlusslied

Wie sehr sich die Konzertbesucher von der feierlichen Stimmung hatten anstecken lassen, zeigte sich nicht zuletzt beim gemeinsamen Schlusslied „Herbei o ihr Gläubigen“. Und so verließen die Leibnizianer gemeinsam mit ihren Familien die Auferstehung-Christi-Kirche an diesem Abend in dem Wissen, dass Weihnachten als Fest der Liebe und des Friedens jedes Jahr wieder etwas ganz Besonderes ist.