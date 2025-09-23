Konzert in Rottweil: Ensemble versetzt das Publikum 500 Jahre in die Vergangenheit

Das Ensemble Cantus München tritt an diesem Freitag, 26. September, in der Rottweiler Lorenzkapelle auf. Eine Zeitreise in das Jahr 1525 erwartet die Gäste.
1525 brodelte es in der Region: Bauern erhoben sich gegen drückende Abgaben und die Leibeigenschaft und forderten Freiheit und Gerechtigkeit. Sie plünderten Klöster und Burgen. Viele Adlige und Geistliche flohen und vergnügten sich hinter den sicheren Mauern der Reichsstadt Rottweil. Letztendlich schlugen die Truppen von Truchsess Georg von Waldburg, den Aufstand blutig nieder. Die überlebenden Bauern mussten neu huldigen – ein dramatisches Kapitel in der Geschichte Südwestdeutschlands.