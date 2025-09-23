Konzert in Rottweil: Ensemble versetzt das Publikum 500 Jahre in die Vergangenheit

Das Ensemble Cantus München tritt an diesem Freitag, 26. September, in der Rottweiler Lorenzkapelle auf. Eine Zeitreise in das Jahr 1525 erwartet die Gäste.

1525 brodelte es in der Region: Bauern erhoben sich gegen drückende Abgaben und die Leibeigenschaft und forderten Freiheit und Gerechtigkeit. Sie plünderten Klöster und Burgen. Viele Adlige und Geistliche flohen und vergnügten sich hinter den sicheren Mauern der Reichsstadt Rottweil. Letztendlich schlugen die Truppen von Truchsess Georg von Waldburg, den Aufstand blutig nieder. Die überlebenden Bauern mussten neu huldigen – ein dramatisches Kapitel in der Geschichte Südwestdeutschlands.

Verschiedene Leitmotive Am Freitag, 26. September, um 19 Uhr erweckt Cantus München diese bewegte Zeit in der Lorenzkapelle in Rottweil zum Leben. Bei der Veranstaltung des Landkreises Rottweil präsentieren vier Sänger sowie eine Instrumentalistin ein Konzert voller Motetten, Lieder und Tanzsätze – von anonymen Meistern ebenso wie von bekannten Komponisten der Zeit. Das Programm folgt drei musikalischen Leitmotiven: den Volkslieder der Bauern, den höfischen Tenorliedern und der Instrumentalmusik zum Tanzen.

Dazu erklingen lateinische Motetten der Papstkirche und Choräle der frühen protestantischen Bewegung, die teilweise bis heute gesungen werden. Der Auftritt schließt mit der musikalischen Bitte um Frieden: „Da pacem, Domine“ und „Verleih uns Frieden“.

Das Konzert ist Teil der Veranstaltungsreihe „500 Jahre Deutscher Bauernkrieg“, koordiniert von der Gesellschaft Oberschwaben. Cantus München verwandelt die historischen Ereignisse in ein lebendiges musikalisches Erlebnis, das die Spannungen, Hoffnungen und Sehnsüchte der Menschen des 16. Jahrhunderts hörbar macht.

Das Konzert bildet gleichzeitig den Abschluss unter die Bauernkriegs-Veranstaltungen des Landkreises – die Ausstellung zum Thema Bauernkrieg in Schloss Glatt kann noch besucht werden.

Karten für das Konzert des Ensemble Cantus München am Freitag gibt es im Vorverkauf bei tickets.vibus.de und an der Abendkasse.